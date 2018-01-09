Edip Yüksel: Bir Kürt olarak protesto ediyorum...

Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesaja bir tepki de ilahiyatçı yazar Edip Yüksel'den geldi.

Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan twitter hesabından şubattaki HDP kongresi ile ilgili paylaşımlarda bulunmuş, bir tweet'te "HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek!" ifadelerini kullanmıştı.

Bu tweet'e bir tepki de ilahiyatçı yazar Edip Yüksel'den geldi. ''Irkçı bir tepki. Bir Kürt olarak protesto ediyorum. Kürt halkının eşitliğini, insan haklarını savunan ister Türk, Arap, Ermeni... kim olursa olsun o partinin liderliğine layık bir karaktere ve yeteneğe sahipse ırkına bakılmadan seçilmesi lazım. Irkçılık bulaşıcıdır. Dikkat!'' diyen Yüksel'e, Hasip Kaplan ''Sen çok safsın..! Keşke öğle olsa..!'' diye yanıt verdi.

Irkçı bir tepki. Bir Kürt olarak protesto ediyorum. Kürt halkının eşitliğini, insan haklarını savunan ister Türk, Arap, Ermeni... kim olursa olsun o partinin liderliğine layık bir karaktere ve yeteneğe sahipse ırkına bakılmadan seçilmesi lazım. Irkçılık bulaşıcıdır. Dikkat! https://t.co/gSBvGmK3o3 — Edip Yüksel (@edipyuksel) 9 Ocak 2018