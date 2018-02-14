  • BIST 114.495
  • Altın 162,649
  • Dolar 3,8058
  • Euro 4,7051
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -4 °C
14.02.2018 06:35

Ebru Destan eşini ihbar etti, haksız bulundu!

»
Ebru Destan eşini ihbar etti, haksız bulundu!
Ebru Destan’ın “Şiddet görüyorum” diyerek boşanma davası açtığı eşi Mete Okay İnan, Destan’dan şikayetçi oldu. Mahkeme, eski mankenin açtığı dava için takipsizlik verdi.

Ebru Destan, 6 yıllık eşi Mete Okay İnan'a boşanma davası açmış, "Mesleğimi yaptırmıyor ve şiddet görüyorum" dediği eşinden 2.5 milyon lira tazminat istemişti. Eski mankenin bu ifadeleri sonrası İnan, Destan'dan şikayetçi oldu.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde yaklaşık iki ay önce dava açan Destan; dilekçesinde, eşinin kendisine ve oğullarına ilgi göstermediğini öne sürdü. Eski manken, İnan'ın tartıştıkları zaman kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu, ayrıca mesleğini yapmasına izin vermediğini iddia etti. Mete Okay İnan, eşinin kendisine iftira attığını, eşiyle arasında hiçbir zaman darp olayı yaşanmadığını ileri sürerek, savcılığa başvurdu. İnan, Destan'ın verdiği röportajlar sonrası kamuoyunda küçük düşürüldüğünü ve kişilik haklarının zedelendiğini belirtti. Destan'ın, kendisi hakkında söyledikleri nedeniyle cezalandırılmasını isteyen İnan'ın şikayeti sonrası eski manken hakkında soruşturma başlatıldı.

TAKİPSİZLİK ÇIKTI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; Destan'ın şikayeti takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldı. Savcılık kararında, Destan'ın iddia ettiği gibi hakaret söyleminin bulunmadığı kaydedildi.(sabah)

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seren Serengil, evli bir adamla mı birlikte oldu?13 Şubat 2018 Salı 10:33
  • Ünlü oyuncudan Bülent Ersoy'u kızdıracak açıklama...13 Şubat 2018 Salı 10:22
  • Jermaine Pennant, canlı yayında cinsel ilişkiye girdi!13 Şubat 2018 Salı 08:59
  • Demet Akalın Türkiye’de yaşayan Koreli’yi çıldırttı!13 Şubat 2018 Salı 08:34
  • Ameliyattan sonra ilk sorusu bu oldu13 Şubat 2018 Salı 08:13
  • Nil Burak: Sıla şarkımı mahvetti13 Şubat 2018 Salı 07:33
  • Nusret'ten Beckham'a özel şov13 Şubat 2018 Salı 07:23
  • 'Çocuklar Duymasın'ın efsane karakteri geri dönüyor13 Şubat 2018 Salı 00:34
  • Şahan Gökbakar'a Kayhan şoku!12 Şubat 2018 Pazartesi 23:37
  • Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son durum12 Şubat 2018 Pazartesi 21:38
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti