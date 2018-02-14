Ebru Destan eşini ihbar etti, haksız bulundu!

Ebru Destan’ın “Şiddet görüyorum” diyerek boşanma davası açtığı eşi Mete Okay İnan, Destan’dan şikayetçi oldu. Mahkeme, eski mankenin açtığı dava için takipsizlik verdi.

Ebru Destan, 6 yıllık eşi Mete Okay İnan'a boşanma davası açmış, "Mesleğimi yaptırmıyor ve şiddet görüyorum" dediği eşinden 2.5 milyon lira tazminat istemişti. Eski mankenin bu ifadeleri sonrası İnan, Destan'dan şikayetçi oldu.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde yaklaşık iki ay önce dava açan Destan; dilekçesinde, eşinin kendisine ve oğullarına ilgi göstermediğini öne sürdü. Eski manken, İnan'ın tartıştıkları zaman kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu, ayrıca mesleğini yapmasına izin vermediğini iddia etti. Mete Okay İnan, eşinin kendisine iftira attığını, eşiyle arasında hiçbir zaman darp olayı yaşanmadığını ileri sürerek, savcılığa başvurdu. İnan, Destan'ın verdiği röportajlar sonrası kamuoyunda küçük düşürüldüğünü ve kişilik haklarının zedelendiğini belirtti. Destan'ın, kendisi hakkında söyledikleri nedeniyle cezalandırılmasını isteyen İnan'ın şikayeti sonrası eski manken hakkında soruşturma başlatıldı.

TAKİPSİZLİK ÇIKTI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; Destan'ın şikayeti takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldı. Savcılık kararında, Destan'ın iddia ettiği gibi hakaret söyleminin bulunmadığı kaydedildi.(sabah)