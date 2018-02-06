EBA’ya nasıl giriş yapılır? EBA yarışma başvuru bilgileri...

EBA'ya nasıl giriş yapılır? EBA'da videolar, ders kitapları, dokümanlar, ses kayıtları ve yarışmalar yer alır.2018 yılı için EBA yarışma tarihleri ilan edildi.

Öğrenciler ve öğretmenler, eba.gov.tr internet sitesine giriş yaparak duyurular kısmından ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler. Peki EBA yarışma başvuruları ne zaman yapılacak?

EBA girişi, eba.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir. Giriş için; e-Okul bilgileri, EBAKOD, Mebbis bilgileri ve açık öğretim bilgileri kullanılabilir. EBA’ya giriş yapıldıktan sonra, yarışmalar ve kurslar için başvuru işlemi yapılabilir.

2018 EBA YARIŞMA BAŞVURU TARİHLERİ

EBA yarışmaları için başvuru tarihleri;

- 1. EBA Kısa Film Senaryo Yarışması 26 Şubat - 16 Mart

- 2. EBA Resim Yarışması için son başvuru tarihi 30 Mart

- 4. EBA Kısa Film Yarışması 26 Mart - 9 Nisan

- 4. EBA Kadraj Fotoğraf Yarışması 10 Ocak - 2 Nisan

Yarışmalar hakkında detaylı bilgi, eba.gov.tr internet sitesinden alınabilir.

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2018 EBA KURS TARİHLERİ

EBA kursları için birinci dönem 14 Ocak’ta sona erdi. 3 Mart’ta dersleri başlayacak ikinci dönem kursları için başvurular, 7- 18 Şubat tarihleri arasında alınacak. Yaz dönemi kurs başvuruları ise 18-24 Haziran tarihleri arasında alınacak ve dersler 2 Temmuz’da başlayacak.

EBA kursları için sınıf mevcudu 20’den fazla ve 10’dan az olamaz. Öğrenci sayısının 20’yi geçtiği durumlarda, dersler için ikinci sınıf açılabilir. Kurs için tek sınıf varsa, sınıfın kapasitesi göz önünde bulundurularak sınıf mevcudu 25’e çıkartılabilir.

EBA KURSLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

EBA kurslarına; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi/özel ortaöğretim okulları, resmi/özel ortaokullar, özel okullar, açık öğretim okullarında okuyan öğrenciler ile mezun durumunda bulunanlar başvuru gerçekleştirebilir.

Kurs başvurusunu örgün öğretim öğrencileri, okullarından alacakları şifre ile yapabilir. Özel öğretim öğrencileri, bulundukları ilçede kurs merkezinden şifre temin ederek, başvurularını yapabilirler. Açık öğretim öğrencileri de e-Kurs şifrelerini halk eğitim merkezlerinden alarak, başvurularını tamamlayabilirler.

EBA KURS MODÜLLERİ

EBA, farklı modüllerden oluşur. Bu modüller; kitap, video, dergi, yarışma ve ses kaydıdır. Haber modülünde; öğrenciler ve öğretmenler tarafından yapılan çalışmalar bulunur. Kitap modülünde; öğrenciler için derslerine yardımcı olacak kitapların PDF ve e-Kitap halleri yer alır. Dergi modülünde; bilim, kültür ve eğitim dergileri bulunur. Video modülünde; öğrencilerin ilgisine yönelik rehberlik, belgesel, kişisel gelişim ve mesleki eğitim videoları vardır.