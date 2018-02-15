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15.02.2018 11:20

e-devlet'te soyağacını sorgulayamayanlar dikkat!

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e-devlet'te soyağacını sorgulayamayanlar dikkat!
E Devlet'te hizmete giren yeni uygulama olan soyağacı sorgulama dün gece tekrar açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan fakat gördüğü aşırı talep dolasıyla kilitlenen soyağacı sorgulama hizmeti askıya alınarak teknik altyapı çalışması için durdurulmuştu. Soyağacı sorgulama ekranı dün tekrar açıldı. Vatandaşlar kolayca soyağacını öğrenebilirken, bazı vatandaşların hata mesajı aldığı görüldü.

e-Devlet'te açılan soyağacı sorgulamada bazı teknik sorunlar da yaşanıyor. Vatandaşlar kolayca soyağacı bilgisini alabilirken, diğer yandan bazı vatandaşlar ise 'Alt ve Üst Soy belgeniz e-devlet üzerinden üretilememektedir. Lütfen belge temini için en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat ediniz." hata mesajıyla karşılaşıyor. Bunun sistemsel bir hatadan mı yoksa vatandaşa özel belge eksikliğinden mi kaynaklandığı ise şu an için bilinmiyor.

E-Devlet şifresi nasıl alınır?

 

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