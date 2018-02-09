E-Devlet'te soyağacı sorgulama hizmeti ne zaman devam edecek?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, dün e-Devlet'ten alınmaya başlanan 'alt-üst soy raporu'nun paylaşımının aşırı yoğunluktan dolayı geçici durdurulduğu belirtildi.

Soyağacı sorgulama hizmetine vatandaşlar gece yarısı da yoğun ilgi gösterdi. 02.00-04.00 arasında büyük yoğunluk yaşandı. Yoğunluk 04.00'ten sonra artınca sistem geçici olarak kapatıldı.

E-Devlet kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında vatandaşların "alt-üst soy raporu"nun Nüfus Müdürlüklerine gitmeden e-Devlet üzerinden alabilmesi için yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından dün saat 14.00'ten itibaren belgeler alınmaya başlandı.

"Alt-üst soy raporu" kullanıma açıldığı dakikadan gece saat 02.00'ye kadar yaklaşık 200 bin belge üretildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği hizmette asıl yoğunluk ise gece 02.00-04.00 arasında yaşandı.

‘Alt-üst soy raporu’ndan dün gece 04.00’e kadar milyonlarca kişi faydalanmaya çalışırken ancak 737 bin 237 kişi giriş yapabildi. TÜRKSAT yetkililerinden edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00’ye kadar, soyağacıyla ilgili toplam 200 bin kişi belge alabildi. Asıl yoğunluk, 02.00-04.00 saatleri arasında yaşanırken bu saatler arasında da 110 bin belge üretildi.

Saat 04.00'ten itibaren yoğunluğun artarak devam etmesi nedeniyle verilen hizmette gecikmelerin oluşması ve vatandaşların bekleme sürelerinde artış yaşanmaya başlanmasından dolayı alt-üst soy raporunun e-Devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durduruldu.

e-Devlet üzerinden "nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi" hizmeti sunulmasına devam edilecek ve yoğunluğun azalmasından sonra alt-üst soy raporu hizmeti kısa süre içerisinde kullanıma açılacak.

737 BİN KİŞİ GİRİŞ YAPABİLDİ

e-devlet’ten alınmaya başlanan ancak, aşırı yoğunluk nedeniyle e-devlet internet sitesinde aksamalara neden olan ‘alt-üst soy raporu’ndan dün gece 04.00’e kadar milyonlarca kişi faydalanmaya çalışırken ancak 737 bin 237 kişi giriş yapabildi.

NE OLMUŞTU?



Dün hizmete giren yeni uygulama sayesinde vatandaşlar artık internet ortamında soyağacı sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Alt-üstsoy sorgulama ekranından girilen bu yeni hizmete, sağ üst köşede bulunan belge oluştur linki tıklanarak 2 adımda soyağacı listesine ulaşılabiliyordu. Dün özellikle akşam saatlerinde meydana gelen yoğunluk e-Devlet sitesinin tümüyle kilitlenmesine neden oldu. Soyağacı sorgulama dışındaki hizmetleri kullanmak isteyen vatandaşlarda büyük mağduriyet yaşadı. Durumu sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.