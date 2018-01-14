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14.01.2018 23:10

e-Bordro Ocak 2018 maaş görüntüle

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e-Bordro Ocak 2018 maaş görüntüle
Maliye Bakanlığı’nın e-bordro uygulaması ile kamu çalışanlarının maaş bordrolarını internetten de görebilmesi mümkün.

Kamu çalışanlarının yoğun olarak kullandığı e-bordro uygulaması ile güncel maaş bordrosu alabilirsiniz. Maaş bordrolarının en güncel ay dışında da geçmiş dönemleri de yine Maliye Bakanlığı’nın e-bordro uygulaması üzerinden görüntülenebiliyor.


"Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti" devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir. E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir. 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.

E-Bordro Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekir. E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra E-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin.

İkinci adım olarak ise 'Ay Seçiniz' butonu üzerinden görüntülemek istediğiniz bordro döneminin ayını seçiniz. Son olarakta 'Sorgula' butonunu kullanarak bordronuzu sorgulayabilirsiniz.


MALİYE BAKANLIĞI E BORDRO UYARISI

Maliye Bakanlığının 02.07.2015 tarihli Genelgesi uyarınca Maaş Bordroları 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren yalnızca e-devlet kapısından alınabilmektedir. (https://www.turkiye.gov.tr/) Söz konusu Genelge nedeniyle bu tarihten itibaren Mutemetliklerden maaş bordrosu verilememektedir.

Not: İş Bankasında interaktif hesabı bulunanlar e-devlet şifreleri olmadan da interaktif hesaplarına giriş yaptıktan sonra e-devlet linkine tıklayarak e-devlet kapısına geçiş yapabilirler.

BARKODLU BORDRO YAZDIRMAK İÇİN;

PTT’den alacağınız e-devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki e-Bordro Sorgulama sayfasına giriş yapınız.
Giriş ekranından bordro almak istediğiniz ay ve yılı seçerek maaş bordronuzu görüntüleyiniz.
Bordronuzu görüntüledikten sonra, bordro ekranının sağ üstündeki [Bordro Görüntüle (Pdf)] tuşuna basınız
Yeni açılan ekrandaki [Barkodlu Belge Oluştur] tuşuna basınız.
Yeni açılan ekrandaki bilgilendirme metnini okuyup kabul ediniz.
Yeni açılan ekrandaki [Dosya İndir] butonuna basarak bordronuzu bilgisayarınıza indiriniz.
İndirdiğiniz barkodlu belgeyi yazdırınız.

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