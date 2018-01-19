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19.01.2018 18:20

DW İstanbul’da yeni bir büro açtı

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DW İstanbul’da yeni bir büro açtı
DEUTSCHE Welle muhabir ağını dünya çapında genişletiyor. Almanya’nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), İstanbul’da yeni bir büro açtı. Asya ve Latin Amerika ülkelerinde de yeni büroların açılmasının planlandığı duyuruldu.

DHA - DW' yapılan açıklamada şöyle denildi: "Türkiye’nin en büyük metropolü İstanbul’dan haber geçecek olan  DW muhabiri Julia Hahn aynı zamanda DW’nin Güney Doğu Avrupa’dan haber akışını da güçlendirecek.

"AKICI ŞEKİLDE TÜRKÇE KONUŞUYOR"

Almanya’nın Erfurt kenti, İsviçre’nin Zürih kenti ve İstanbul’da  da uluslararası siyaset eğitimi gören 32 yaşındaki Julia Hahn, DW’de de gazetecilik eğitimi almıştır. Akıcı şekilde Türkçe konuşan Hahn, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu farklı ülkelerde DW muhabiri olarak haberler hazırlamış, aynı zamanda DW’nin Berlin Stüdyosu’nda Almanca haber bülteni ve televizyon programları sunmuştur. DW muhabiri Hahn, Türkiye’deki yetkili makamların gazetecilik faaliyetlerinde bulunabilmesi için gereken daimi akreditasyonu sağlamasının ardından da gazetecilik mesleğini İstanbul’da sürdürecektir.

"OBJEKTİF HABERCİLİK EK SORUMLULUK GETİRİYOR"

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, DW’nin Türkiye’deki varlığını güçlendirmesi için önemli nedenler bulunduğuna dikkat çekti. Limbourg, “Türk-Alman ilişkilerinde zorlukların yaşandığı bu dönemde her iki ülkede de medyanın büyük sorumluluk yüklenmesini gerektiriyor. Türkiye’de basın özgürlüğünün kısıtlanması, Türkiye’deki gelişmeler hakkında objektif habercilik yapılabilmesini sağlamak, uluslararası bir yayın kuruluşuna ek sorumluluklar getiriyor” dedi.

DW Genel Yayın Yönetmeni Ines Pohl de “Türkiye’de Olağanüstü Hal’in yakın bir zamanda sona ermesi beklenmiyor ve insan haklarına ilişkin kaygı yaratan durumun daha da kötüleşebileceği gözardı edilmemeli” şeklinde konuştu. 

"İSTANBUL BENİM İKİNCİ MEMLEKETİM OLDU"

En modern televizyon ve iletişim teknikleri ile donatılan Taksim Meydanı yakınlarındaki büro, kentin çatılarından oluşan bir manzara sunuyor. DW muhabiri Julia Hahn da “Bir hayalim gerçek oldu” dedi. Hahn, Avrupa ve Asya’nın birleştiği yerdeki yeni iş yerini “İstanbul benim ikinci memleketim oldu, burada iyi bir ağ oluşturdum”sözleriyle tanımladı.

Julia Hahn’ın ocak ayının başında hazırladığı ilk röportaj, özellikle sosyal medyada oldukça ilgi çekti. Hahn röportajında, bir tekstil fabrikasında çalışan 11 yaşında Suriyeli bir mülteci bir kıza kamerayla eşlik etti. Hahn, “Kız okula gitmek yerine her gün 10 saat dikiş atölyesinde çalışıyor. Bu sadece İstanbul’da yaşayan yaklaşık bir milyon mülteci arasında bir istisna değil” şeklinde  haberini anlattı.

 

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