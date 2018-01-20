Düşüncenin hareketleri izlendi

Sinirbilimciler, ameliyat olan epilepsi hastalarını kullanarak düşüncenin insan beynindeki hareketini takip ettiler. Düşünce, ortaya çıkışından tepkinin meydana gelişine kadar, eşi görülmemiş detayda takip edildi.

Söz konusu bulgular, prefrontal korteksin beyindeki farklı bölgeler arasında gerçekleşen karmaşık etkileşimleri eşgüdümlediğini ve algımızla faaliyetlerimizi birbirine bağlayarak, “algı tutkalı” denilebilecek bir görev gördüğünü doğruluyor.

Daha önce bilginin bir bölgeden başka bir bölgeye geçişi ölçülmeye çalışılmıştı ancak bu yapılırken, elektroensefalografi (EEG) veya işlevsel manyetik yankı görüntüleme (fMRI) gibi, girişimsel olmayan fakat mükemmel çözünürlük sunmayan işlemlere bel bağlanmıştı.

Berkeley’daki, California Üniversitesi’nde bulunan araştırmacıların önderlik ettiği çalışmada, elektrokortikografi (ECoG) adı verilen kesin bir yöntem kullanıldı ve sinir hücrelerinin elektriksel faaliyetleri kaydedildi.

Bunu yapmak için, korteksin hemen üstüne yüzlerce küçük elektrot yerleştirildi. Bu sayede EEG’ye göre daha uzamsal detaylar ve fMRI’ye göre daha iyi çözünürlükler elde edildi.

Araştırmacıların yaptığı şey ortalama bir gönüllü için etik olmayan bir tehlike oluştursa da, epilepsi ameliyatı olan hastaların beyin faaliyetleri de aynı şekilde gözlendiğinden, bu durum araştırmacıların birkaç test yürütmesi için mükemmel bir fırsat oluşturmuştu.

16 deneğin her biri, bireysel elektrot dizilimlerine uyacak şekilde bir dizi farklı faaliyet gerçekleştirdi ve bu esnada deneklerin sinirsel faaliyetleri gözlenip takip edildi.

Katılımcıların bir uyarıcıyı dinlemeleri ve ona tepki vermeleri veya bir ekranda surat veya hayvan görüntülerini izlemeleri ve kendilerine bir eylem gerçekleştirmelerinin söylenmesi gerekiyordu.

Bazı görevler diğerlerine göre daha karmaşıktı; mesela basit bir eylemde sadece bir kelime tekrar ediliyorken, daha karmaşık bir eylemde bu kelimenin zıt anlamlısı düşünülüyordu.

Araştırmacılar, bir bölgeden (sesli uyaranı yorumlamakla ilişkili bölgeler gibi) çıkıp prefrontal kortekse, motor kortekse (bir eylemi şekillendirmek için gereken bölgeler gibi) giden elektriksel faaliyetin hareketini anlık olarak izlediler.(popular science)