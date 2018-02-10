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10.02.2018 20:25

Düşen helikopterle ilgili TSK'dan açıklama

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Düşen helikopterle ilgili TSK'dan açıklama
Afrin harekatına katılan bir helikopterin düşürülmesiyle ilgili olarak TSK'dan açıklama geldi.

TSK'dan gelen açıklamada "Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır." denildi.

Başbakan açıkladı: Düşen helikopterde şehit sayısı belli oldu

Erdoğan: Az önce bir helikopterimiz düşürüldü

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan bir helikopterin düşürüldüğünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin bulunduğu bölgede yoğun hareketlilik yaşanıyor. Hem helikopterler hem savaş uçakları bölgede uçuş yapıyor.

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım: "Afrin bölgesinde görev uçuşu yapan iki ATAK helikopterimizden biri maalesef düştü. İki kahraman Silahlı Kuvvetler mensubumuz şehit oldu. Herhangi bir dış müdahaleyle düştüğü konusunda elimizde kesin bir delil yok, belge yok." dedi.

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