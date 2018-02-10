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10.02.2018 20:25

Düşen helikopter güdümlü füzeyle mi vuruldu?

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Düşen helikopter güdümlü füzeyle mi vuruldu?
TSK'nın Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda bir helikopterin düşmesi sonucu iki asker şehit oldu. TSK'dan yapılan açıklamada helikopterin nasıl düştüğünün yapılacak teknik inceleme sonrası belli olacağı açıklandı.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, katıldığı bir televizyon kanalında helikopterin güdümlü bir füzeyle vurulmadığını açıkladı.

Ağar yaptığı açıklamada, " Görüntülerde üç atak helikopterimizin uçuş yaptığını görüyoruz. Bu uçuş sırasında helikopterlerimizden bir tanesi hızlı irtifa kaybediyor. Yani bir güdümlü bir füzeyle vurulduğuna dair bir emare yok. Helikopterimizin düştüğü veya kırıma uğradığı yerde bir patlama meydana geliyor. Bunu da bir mühimmat patlaması olarak değerlendiriyoruz.

Güdümlü bir füzeyle düşürülmediği çok net olarak görülüyor. Ama bir doçka olma ihtimali var. Uçaksavar da olabilir. Böyle bir şekilde irtifa kaybetmesine sebebiyet veren bir etkiyle karşı karşıya kalmış olasılığı oldukça güçlü. Ama bir diğer tarafıyla da teknik bir arıza olup o arızaya bağlı bir irtifa kaybı ve kırım yaşanmış olabilir. Ama sonuçta gerçekleşen bir patlama var. Muhtemelen vermiş olduğumuz şehitler o patlamaya bağlı" dedi.
 

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