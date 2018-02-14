Dürüst, Tarafsız, Ahlaksız: Zaytung Almanak 2016 - 2017 Raflarda!

2011 yılından beri April Yayıncılık tarafından yayınlanan Zaytung Almanak, 2016 - 2017 derlemesiyle Şubat ayında raflarda yerini alıyor.

İki yılın öne çıkan haberleri, dergi kapakları, spor gelişmeleri, son dakikaları ile Zaytung bir kez daha "Dürüst, Tarafsız, Ahlaksız" yayıncılığını sürdürüyor.

Zaytung Pazarlama Departmanı'nın notuyla arka kapak şöyle:

"Terördü, darbeydi, OHAL'di, seçimdi, referandumdu derken bir şekilde sağ salim atlamayı başardığınız 2016-2017 sezonunu tekrar hatırlayıp, 'Oha, aferin lan bana!' demeniz için eşsiz bir eserle daha karşınızdayız. Türkiye'nin en iyi haber kaynağı Zaytung, yakın tarihin mümkün olan en katlanılabilir versiyonunu kağıda basılı halde sunmaktan anlamsız bir gurur duyar..."

Zaytung, Türkiye'nin panzehiridir.

Ece Temelkuran

Zaytung'un hiç şakası yok!

Murat Menteş

Gündemi Zaytung'dan takip ediyorum... Hiçbir şey kaçmıyor.

Ahmet Hakan

Memlekette en güvendiğim, hatta tek güvendiğim haber kaynağı. Zaytung kraldır!

Kanat Atkaya

"Gündeme dev bir tekzip, Zaytung!"

Özgür Mumcu