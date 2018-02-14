  • BIST 113.455
  • Altın 164,663
  • Dolar 3,8036
  • Euro 4,7023
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
14.02.2018 18:55

Dürüst, Tarafsız, Ahlaksız: Zaytung Almanak 2016 - 2017 Raflarda!

»
Dürüst, Tarafsız, Ahlaksız: Zaytung Almanak 2016 - 2017 Raflarda!
2011 yılından beri April Yayıncılık tarafından yayınlanan Zaytung Almanak, 2016 - 2017 derlemesiyle Şubat ayında raflarda yerini alıyor.

İki yılın öne çıkan haberleri, dergi kapakları, spor gelişmeleri, son dakikaları ile Zaytung bir kez daha "Dürüst, Tarafsız, Ahlaksız" yayıncılığını sürdürüyor. 

Zaytung Pazarlama Departmanı'nın notuyla arka kapak şöyle:

"Terördü, darbeydi, OHAL'di, seçimdi, referandumdu derken bir şekilde sağ salim atlamayı başardığınız 2016-2017 sezonunu tekrar hatırlayıp, 'Oha, aferin lan bana!' demeniz için eşsiz bir eserle daha karşınızdayız. Türkiye'nin en iyi haber kaynağı Zaytung, yakın tarihin mümkün olan en katlanılabilir versiyonunu kağıda basılı halde sunmaktan anlamsız bir gurur duyar..." 

Zaytung, Türkiye'nin panzehiridir.
Ece Temelkuran

Zaytung'un hiç şakası yok! 
Murat Menteş

Gündemi Zaytung'dan takip ediyorum... Hiçbir şey kaçmıyor. 
Ahmet Hakan

Memlekette en güvendiğim, hatta tek güvendiğim haber kaynağı. Zaytung kraldır! 
Kanat Atkaya

"Gündeme dev bir tekzip, Zaytung!"
Özgür Mumcu

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Duayen spiker Tuna Huş hayatını kaybetti14 Şubat 2018 Çarşamba 11:29
  • Facebook kaybetti: Artık sadece ‘yaşlılar platformu’14 Şubat 2018 Çarşamba 11:14
  • Özdil: “Osmanlı tokadı” başlığı atan var!14 Şubat 2018 Çarşamba 11:04
  • Anneanne torunun 14 Şubat halleri sosyal medyayı salladı14 Şubat 2018 Çarşamba 10:43
  • "Türkiye- ABD krizinde Trump devreye girebilir"14 Şubat 2018 Çarşamba 07:55
  • AKP'li spiker sosyal medyada alay konusu oldu13 Şubat 2018 Salı 23:40
  • Gazeteci Çağdaş Erdoğan hakkında flaş karar13 Şubat 2018 Salı 23:17
  • Nagehan Alçı ve Cem Küçük'e sert sözler: Cahil piyonlar..13 Şubat 2018 Salı 18:23
  • 'Survivor, Acun Ilıcalı'yı hiç üzmüyor'13 Şubat 2018 Salı 14:02
  • Cumhuriyet muhabiri Uludağ: Gazeteye tehdit telefonları geliyor13 Şubat 2018 Salı 13:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti