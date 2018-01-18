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19.01.2018 01:55

Dursun Özbek'ten 'çilek' benzetmesi

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Dursun Özbek'ten 'çilek' benzetmesi
Galatasaray'da 20 Ocak Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi kulüp başkanı ve genel kurulda başkan adayı olan Dursun Özbek, üyelerle bir araya geldi.

Gayrettepe'de bulunan kendisine ait otelde üyelere yemek veren Özbek, yönetim, disiplin, sicil ve denetleme kurulu aday listesinde bulunan kişileri tanıttı.

Organizasyonda üyelere hitap eden başkan Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"KİM SEÇİLİRSE SEÇİLSİN EL BİRLİĞİ YAPMALIYIZ"

"Seçimde kim seçilirse seçilsin el birliği yapmamız gerekiyor. Şampiyonluğa giden, çok iyi organize olmuş, çok değerli bir takımımız var. Başında da yine çok değerli bir hocamız var. Şampiyonluğun en önemli adayı Galatasaray. Şampiyonluğun ucunda yaklaşık 250 milyon lirayı bulan çok önemli bir ödül mevcut. Bu ödülü Galatasaray'ın alması lazım. Tüm koşulları hazırladık."

"SEÇİMİ ERKEN YAPMA SEBEBİMİZ, TARTIŞMALARIN ÖNÜNE GEÇMEK"

"Seçimin şimdi yapılmasının sebebi, rekabetin ve tartışmalarının önüne geçmek. Kendi içimizdeki tartışmalara ve rekabete şimdi son verip şampiyonluk yolunda rakiplerimizle savaşalım. Kendi içimizdeki mücadeleyi bırakıp el birliğiyle Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda destekleyelim. Yine Galatasaray Sportif AŞ için de bu sene çok önemli. Finansal yapının kuvvetlendirilmesi ve faiz yükünün azaltılması konusu, olmazsa olmaz durumda."

"SERMAYEMİZİ 100 MİLYON LİRADAN 600 MİLYON LİRAYA ÇIKARACAĞIZ"

"Yeni bir sermaye artışı planlıyoruz. Sermayemizi 100 milyon liradan 600 milyon lira seviyesine çıkaracağız. Yapılması gereken çok iş var. Çok titiz bir çalışmaya ve sponsorlardan gelecek gelirlerin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır."

"ÇİLEK ARAMAK YERİNE, KENDİ ÇİLEK TARLAMIZI YAPALIM"

Riva ile Florya projeleri, Kemerburgaz'da yeni tesis inşası ve yeni salon inşası konularında üyelere bilgi veren başkan Özbek, Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Oteli'nin açılışını da en kısa sürede yapmak istediklerini aktarırken, bir taraftan da altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlattı ve "Geçmişteki gibi çilek aramak yerine, kendi çilek tarlamızı yapalım ve oradan yıldızlar çıkaralım" dedi.

Özbek, konuşmasının ardından listesinde bulunan kişileri anonsla kürsüye çağırarak üyelere takdim etti.

 

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