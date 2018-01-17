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17.01.2018 04:40

Dursun Özbek: Söylediklerim yanlış anlaşıldı

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Dursun Özbek: Söylediklerim yanlış anlaşıldı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul öncesi 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin Levent'te bulunan merkezinde düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da basın mensupları ile buluştuğu kahvaltıda söylediği "Mayıs'tan Eylül'e kadar imza toplayanların hepsi tüydü" sözünün yanlış anlaşıldığını belirten Özbek şunları söyledi:

"Söylemek istediğimi mesaj şuydu; Mayıs ayı itibariyle imza toplandı. Toplanan imzalar son derece demokratik bir hak. Benim oradaki söylemim tamamen Galatasaray için o tarihten itibaren başkanlık yarışında olmak. Yönetim kurma yarışında olan kişilere hitaben söyledim. Çünkü o zaman itibaren birçok kişi gerek televizyonda gerek yazılı basında gerek sosyal medyada Galatasaray Spor Kulübü için yarışa hazır olduklarını ve bu yarışta kendileri de olacağını söylemişlerdi. Söylemim sadece onlar içindi. Yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Mayıs ayında imza toplayanlar en az benim kadar Galatasaraylıdır. Onlar hitaben söylediğim söz değildi. Onlar da Galatasaray ile dertlenen kişiler. Seçime gelmelerini istiyorum. En iyi hizmet verecek kişi için oy kullanmalarını istiyorum. Hiçbir zaman onların seçimden kalan kişiler olduğunu düşünmedim" dedi.

"EN İYİ HİZMETİ VERECEK KİŞİNİN SEÇİLECEĞİNE EMİNİM"

Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu'nun en iyi hizmeti verecek kişiyi seçeceğine dair en ufak bir şüphesi olmadığını belirten Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü'nün sağduyusuna her zaman inandım. Her iki taraf için destek verenler olacaktır. Neticede bence kazanan Galatasaray olacaktır. Seçim var diye hiçbir çalışmayı askıya almadık. Galatasaray'ın eksikleri, ihtiyaçları hem amatör şubelerde hem de futbolda belli. Bu manada çalışmalar devam ediyor. Kimsenin endişe duymasına gerek. Eskisinden daha fazla mesai vererek çalışıyoruz. Eksiklerimizin başında sol bek var. Onun için çok yoğun bir çalışmamız var. Özellikle Antalya'dayken Fatih hoca ile de epey mesafe aldık. Baya güzel bir çalışma yaptık. İnşallah yakında da neticesini alacağız" diye konuştu.

"TEK DERDİM GALATASARAY'IN BAŞARILI OLMASI"

Tek derdinin Galatasaray'ın başarısı olduğunu söyleyen başkan Özbek, "Bütün hesabımız, bütün düşüncem 21 Ocak'tan sonraki Galatasaray. Bugüne kadar bir şekilde geldik. Yaptığımız projeler, Galatasaray'ın 21 Ocak'tan sonrası için. Her zaman söyledim; Galatasaray'ın yeni kaynak oluşturmaya ihtiyacı var. Turkcell onlarından biriydi. 5 yıllık bir anlaşma ile 200 milyon TL'nin üzerinde para getirecek. Galatasaray'ın son derece bu paraya ihtiyacı var. Galatasaray'ın en önemli sorunlarından biri de şampiyonluk. Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın yara almaması lazım. Şampiyonluğun sonundaki ödül yaklaşık 250 milyon TL. Bütün Galatasaraylıların şu anda seçim ertesinde 21 Ocak'tan itibaren şampiyonluğa odaklanması lazım. Kim seçilirse seçilsin herkes birbirine el vermeli. Şampiyonluk yolunda yıpranmaması lazım. Seçim rekabeti bazı yıpranmaları getirebiliyor" ifadelerini kullandı.

Özbek, Turkcell ile yaptıkları reklam filmindeki formaların yakın zamanda kulüp mağazalarında satışa çıkacağını da duyurdu.

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