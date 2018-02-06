'Dursun Özbek senetlere rehin koymuş'

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek'in senetlere rehin koyduğunu söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor’da katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Mayıs ayındaki seçimde kesinlikle aday olduğunu belirten Cengiz, "Benim hiçbir projem 3 aylık olamaz. Ben 5 yıllık kalkınma planları hedefleyen bir insanım. Daha önce Fatih hocam ile Mayıs ayındaki transferlerimizi konuştuk." dedi. Eski başkan Dursun Özbek'in kulübe maddi olarak destek olduğunu da belirten Cengiz, "Ayrılırken, 3 çek tanzim etti. Bunların toplamı, 91 milyon TL. Bu paranın içinde ne kadar nakdi giriş var, ne kadar faiz var, ne kadar otel tutarı var bakacağız. Kendisine, "Ne kadar paranız varsa alacaksınız" dedim.

Dursun başkan, "Dönemimdeki zararı karşılayacağım" demişti. Ben bugün, kredi almaya gitsem, bankalardan kredi alırdım. Dursun başkan, senetlere rehin koymuş, bu yüzden alamıyoruz. Dursun Özbek'i devir teslim töreninde görmedim. Kendisinden senetlerin kalmasını, hisselerimiz üzerindeki rehinin ve emlak konut üzerindeki temliğin kalkmasını rica ediyorum." açıklamasını yaptı.

"TARAFTAR ARDA'YA HEM KIZIYOR..."

Arda Turan ile ilgili de konuşan Galatasaray Başkanı, "Bizim taraftar Arda'ya hem kızıyor, hem gelmesini istiyor. Bir kopukluk oldu. Arda altyapımızda yetişti, geçmişte hizmeti var. Arda da taraftarı anlayışla karşılasın, küfür hariç tabii." diye konuştu. (ntvspor)