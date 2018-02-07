Durdurulan cipte FETÖ ile ilgili notlar ele geçirildi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde jandarma tarafından durdurulan Gürcistan plakalı cipte, FETÖ/PDY ile ilgili notlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Amasya’dan Erzincan yönüne giden Gürcistan plakalı cipi Erbaa ilçe girişinde bulunan jandarma kontrol noktasında durdurdu. 24 Ağustos 2017’de ülkeden çıkmış olması gerektiği halde çıkmadığı tespit edilen cipte yapılan aramada, araçta bulunmayan Gürcistan uyruklu H.M. adlı kadına ait olduğu tespit edilen ajanda içerisinde FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu değerlendirilen notlar ele geçirildi. Araçta bulunan iki kişi ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Amasya Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere cipe el konulurken araca 80 bin lira cezai işlem uygulandı.



