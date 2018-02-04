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04.02.2018 12:25

Durdu Özbolat'a yoğun ilgi

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Durdu Özbolat'a yoğun ilgi
CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda il başkanları ve delegeler Durdu Özbolat'a yoğun ilgi gösterdi. Özbolat Parti Meclisi'ne aday olduğunu açıkladı.

YURT Gazetesi ve Sokak TV'nin kurucusu, Kahramanmaraş eski milletvekili Durdu Özbolat'a 36'ıncı Olağan CHP Kurultayı'nda il başkanları ve delegeler tarafından yoğun ilgi gösterildi. 
Kurultay'da tek tek delegelerin elini sıkarak, salonu gezen Özbolat'a bir ara Adalet eski Bakanı Seyfi Oktay ve yazarımız Hüsnü Mahalli de eşlik etti.

Özbolat, CHP Kurultayı ile ilgili görüşlerini aktararak, "kendimi size emanet ediyorum. Haksızlıklara, boyun eğmeyen CHP delegesinin bu Kurultay'da da doğru karar vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

Özbolat, "2019 'adalet ve cesaret' yılıdır, ben de tüm siyasi hayatım boyunca her zaman 'adalet ve cesaret'in temsilcisi olmaya çalıştım" dedi.

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