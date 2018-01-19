Dünyaya tanıtılacaktı, yolda kaza yaptı

ALMAN BMW’nin Detroit fuarında X2 modelinin yanı sıra üretime hazır hale gelen X7 modelinin dünya tanıtımını yapması bekleniyordu. Ancak fuara katılanlar ne yazık ki X7’i görme şansı bulamadı.

BMW basın sözcüsüne göre Amerika’da üretilen araç Detroit’e TIR’la gelirken yolda ciddi hasar görmüş.BMW, bu son dakika gelişmesi üzerine ‘X7’ modeli için hazırladığı özel stantta ‘X’ harfini silerek sadece 7 rakamını bırakmış.

Bu sayede 7 Serisi’ni sergileyerek boşluğu doldurmuş. BMW’nin 6 kişilik yeni SUV modeli X7’nin konsepti geçtiğimiz yıl Frankfurt fuarında sergilenmişti. Aracın seri üretime hazır ilk halini ise tüm dünya ilk kez Detroit’te görecekti. Şu anda BMW’nin Amerika’daki Spartanburg fabrikasında ön üretimine başlanan X7 modelinin 2019 yılı başında Amerika’da satışa sunulması bekleniyor.