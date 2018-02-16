Dünyanın konuştuğu o proje Sarıyer'de uygulanacak

Bernard van Leer Vakfı tarafından Sarıyer’de uygulanacak olan ‘İstanbul95' adlı projeyle, 120 aileye sosyal destek verilecek. İlçede 0-3 yaş arası çocuklara yönelik destekleyici programlar uygulanarak, var olan kapasiteleri güçlendirilecek.

Siz hiç İstanbul’a 3 yaşındaki bir çocuğun gözünden baktınız mı? Hollanda merkezli Bernard van Leer Vakfı öncülüğünde başlatılan ‘İstanbul95’ projesi, dünyaya 95 santim boyundan bakan bir çocuğun gözünden daha yaşanılabilir bir kent tasarlamayı planlıyor. Sarıyer’de 120 gönüllü aileye verilecek sosyal destekte, annenin gebeliğinden çocuğun 3 yaşına kadar olan süreci, sosyal uzmanlar tarafından evlere yapılacak olan ziyaretlerle şekillenecek. Bu kapsamda, ebeveynlere bilişsel ve fiziksel destek verilecek. Ayrıca ilçede 0-3 yaş grubuna uygun oyun parkları inşa edilecek.

PROGRAM NEYİ AMAÇLIYOR?

İstanbul95 projesinin amacı Sarıyer Belediyesi’nin yürütmekte olduğu çocuk ve ebeveynleri destekleyici program ve projelere olan ilginin kapasitelerini artırmak. Çocuklara yönelik hizmetler ve altyapı geliştirmeleri için bir teknik destek programı olarak tasarlanan İstanbul95 projesi, Sarıyer’de ilk etapta Ayazağa, Ferahevler, Fatih Sultan Mehmet, Rumeli Hisarı ve Pınar Mahallelerinde uygulanacak.

AİLELER BİLGİLENDİRİLECEK

Ev ziyareti temelli ebeveyn danışmanlığı programında anne ve babalar, sahada çalışan uzmanlar aracılığıyla beslenme, sağlık, bakım, doğum sonrası depresyon, çocuk ve beyin gelişimi konularında bilgilendirilecek. Daha sonra aileler ve çocuklar bu bilgiler kapsamında kullanabilecekleri eğitsel malzemelerle desteklenecek. Gönüllü olmak isteyenlere Sarıyer Belediyesi 444 1 722 numaralı telefondan bilgi veriyor.