Dünyanın konuştuğu baskının görüntüleri ortaya çıktı

Almanya’da yasaklanan ‘İmparatorluk Vatandaşı’ adlı örgütün üyesi eski Almanya erkek güzeli Adrian Ursache’nin evine düzenlenen polis baskının görüntüleri ortaya çıktı.

Mahkemeye delil olarak sunulan görüntülerde polis, adam öldürmeye teşebbüsle suçlanan 43 yaşındaki Adrian Ursache’nin evine 25 Ağustos 2016’da evine baskın yapıyor. Baskın anı ise polislerin kasklarındaki kamerayla kayıt altına alınıyor. Baskına katılan özel tim, polis minibüsün kasasından çıkıp hızla şüphelinin ve komşularının evlerinin bahçesine giriyor. Adrian Ursache’nin komşularını sürekli uyaran polis, “Çekilin ve yere yatın. Bu sizin güvenliğiniz için önemli” diyerek ‘Bay Almanya’nın villasının önüne geliyor. Bu sırada kendi aralarında da konuşan özel tim polisleri, şüphelinin silahlı olduğunu söylüyor.

KOMŞUSU POLİSLERE KIZDI

Ursache’nin komşuları ise panik halinde sağa sola kaçışıyor. Yan villada yaşayan yaşlı bir adam ise izinsiz olarak bahçesine giren polislerle kızıyor. Polisleri, “Buradan çıkın. Benim özel arazim” diye uyarıyor. Bunun üzerine baskına katılan polisler de bahçeyi terk ediyor. Adrian Ursache’nin akrabası olduğu sanılan yaşlı adam, polislere hakaret de ediyor. Bu sırada peş peşe silahlar patlıyor ve Ursache yaralı olarak yakalanıyor.

AVUKATI SERBEST KALMASINI İSTEDİ

Baskında yaralanan Ursache, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra tutuklanarak cezaevine konuldu. Şimdi ise mahkemede yargılanıyor. 1998’de ‘Bay Almanya’ seçilen Ursache’nin evini basan emniyet güçleri, baskın görüntülerini mahkemeye delil olarak sundu.

Leipzig’de tutuklu yargılanan Adrian Ursache’nin suçsuz olduğunu savunan avukatı ise müvekkilinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti. Davanın, önümüzdeki mart ayında sonuçlanması bekleniyor.