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30.01.2018 21:30

Dünyanın ilk bitcoinle transferi Türkiye'de gerçekleşti!

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Dünyanın ilk bitcoinle transferi Türkiye'de gerçekleşti!
Sakarya'nın Akyazı ilçesi amatör küme takımlarından Harunustaspor, 22 yaşındaki Ömer Faruk Kıroğlu'nu sanal para karşılığında transfer etti.

Sakarya 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden kulüp, sezonun ikinci yarısı için Karasu Kültürspor'dan Ömer Faruk Kıroğlu'nu kadrosuna kattı. Kulübün başkanı Haldun Şehit, Kıroğlu'nu 2 bin TL değerindeki sanal para (0,0524 bitcoin) ve bunun yanında 2,500 TL teklif etti. Toplamda 4,500 TL'ye tekabül eden teklifi kabul eden futbolcu, sezon sonuna kadar Harunustaspor'la sözleşme imzaladı.

DHA'da yer alan habere göre transfer ücreti, adına açılan bitcoin hesabına aktarılırken 2,500 TL nakit olarak verildi.

DÜNYADA BİR İLK OLDUĞUNU AÇIKLADI
Bu transferin dünyada bitcoinle yapılan ilk transfer işlemi olduğunu belirten başkan Haldun Şehit, "Ülkede ve dünyada ses getirmek adına yaptık. Kulübümüz de şampiyonluk yolunda. Bu transfer bazında Türkiye'de hatta dünyada bir ilk oldu. Profesyonel olarak yapılmış olsaydı televizyonlarda duyulurdu amatör olarak biz ilk olduk. Bunun için de gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Yeniliklere açık olduğunu dile getiren futbolcu Ömer Faruk Kıroğlu ise, "Benim için de bir ilk, dünya için de bir ilk. Başkanımın söylediği gibi yeni bir şey yapıyoruz, yeniliklere açık bir insanım. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Transfer sözleşmesini imzalayan futbolcu daha sonra takımla birlikte çalışmalara başladı.

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