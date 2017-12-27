  • BIST 112.150
  • Altın 158,046
  • Dolar 3,8190
  • Euro 4,5444
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara -2 °C
27.12.2017 23:45

Dünyanın en zenginleri 2017’de servetlerine servet kattı

»
Dünyanın en zenginleri 2017’de servetlerine servet kattı
Dünyanın en zengin 500 kişisinin, 27 Aralık 2016’da 4.4 trilyon dolar olan serveti 26 Aralık 2017 itibarıyla 5.3 trilyon dolara ulaştı.

Dünyanın en zengin 500 kişisi, 2017’de servetlerine 1 trilyon dolar daha ekledi.

Bloomberg milyarderler endeksinde yer alan bilgilere göre, dünyanın en zengin 500 kişisinin, 27 Aralık 2016’da 4.4 trilyon dolar olan serveti 26 Aralık 2017 itibarıyla yüzde 23 artarak 5.3 trilyon dolara ulaştı.

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, 34.2 milyar dolarla servetini en fazla artıran kişi oldu ve 99.6 milyar dolar servete ulaştı. Bezos, 2013 yılından bu yana dünyanın en zengin kişisi olan Microsoft’un kurucusu, 91.3 milyar dolara sahip Bill Gates’in unvanını elinden aldı.

EN ÇOK TEKNOLOJİ PATRONLARI KAZANDI

2017 teknoloji patronlarının yılı oldu. Listede yer alan 57 teknoloji milyarderi, 262 milyar dolarla servetlerini yüzde 35 artırdı. Endekste yer alan ve servetini artıran 440 milyarder, 2017’de 1.05 trilyon dolarlık artış sağlarken servetleri azalan 58 milyarder ise 46 milyar dolar kayıp yaşadı. Facebook’un kurucu ortağı Mark Zuckerberg, 22.6 milyar dolarla servetini yüzde 45 artırdı.

Listeye giren 49 ülkeden zenginler arasında 38 Çinli milyarder, ekledikleri 177 milyar dolarla servetlerini yüzde 65 artırdı. 
Listede 159 isimle temsil edilen ABD’de ise milyarderler 315 milyar dolar ekledikleri servetlerini yüzde 18 artırmış oldu. 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Abla kardeşin yürüme sevinci27 Aralık 2017 Çarşamba 14:50
  • Bu yavru kediyi görenler gözlerine inanamadı!27 Aralık 2017 Çarşamba 12:34
  • Pazardan 8 liraya aldı milyoner oldu27 Aralık 2017 Çarşamba 11:42
  • İşte en stressiz meslekler...27 Aralık 2017 Çarşamba 11:33
  • Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi27 Aralık 2017 Çarşamba 09:49
  • 2018'de kaç gün tatil var?26 Aralık 2017 Salı 20:55
  • Karlar Prensesi Elsa için porno uyarısı!26 Aralık 2017 Salı 19:17
  • Yok böyle Noel kutlaması!26 Aralık 2017 Salı 14:36
  • İşte sosyal medyanın yeni çılgınlığı!26 Aralık 2017 Salı 12:53
  • İlk yılbaşlarını kutlayacak olan yeni doğmuş bebekler26 Aralık 2017 Salı 12:15
    • FOTO GALERİ
    • İşte 2017'nin en iyi yabancı dizileri!
    • Dolaptaki yiyeceklerin bozulduğu nasıl anlaşılır?
    • Igor Tudor Galatasaray'da yaşadıklarını anlattı
    VİDEO GALERİ
    • Bodrum'da Atatürk için koştular
    • Abla kardeşin yürüme sevinci
    • Bu yavru kediyi görenler gözlerine inanamadı!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti