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09.02.2018 03:25

Dünyanın en kötü robot resmi sayesinde yakalandı

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Dünyanın en kötü robot resmi sayesinde yakalandı
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde polis tarafından aranan Hung Phuoc Nguyen (44), belki de ‘dünyanın en kötüsü’ olarak nitelendirilebilecek bir robot resim sayesinde tespit edildi...

ABD’de polisten kaçan bir şüpheli, çok amatör bir robot resim ile aranmasına rağmen tespit edilebildi. 44 yaşındaki Hung Phuoc Nguyen adlı şüphelinin fiziksel detayları ile suçu nasıl işlediğine dair bilgiler de polisin arama dosyasında yer alıyordu.

Nguyen, Lancaster’daki 'Central Market' alışveriş merkezinde, bir satıcıyı taklit ederek para çalmakla suçlanıyordu. Durumu fark eden bir çalışan ise olay yerinden kaçmıştı. Nguyen, kanunsuz şekilde para almakla ilgili olarak 2 hırsızlık vakasıyla suçlanıyor. Polis Nguyen’in yerini henüz tespit edemezken, bir görgü tanığının çizdiği robot resim sayesinde kimliğini ortaya çıkardı.

Lancaster Polisi, bir görgü tanığının basit ve net ifadelerle çizdiği ‘Cin Ali’ vari amatör robot resim sayesinde, Hung Phuoc Nguyen adına bir şikâyet dosyası oluşturdu ve hakkında yakalama emri çıkardı.(hürriyet)

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