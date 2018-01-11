Dünyanın en kilolu insanı; zayıflayabilecek mi?

595 kilogram ağırlığı ile dünyanın en kilolu insanı olarak kayıtlara geçen 33 yaşındaki Meksika vatandaşı Juan Pedro Franco doktorların da yardımı ile kilo verme sürecine başladı.

Aşırı kilolu insanları birçoğumuz zavallı kişiler olarak görür ve hatta bazılarımız onları aşağılarız. Son derece yanlış ve hatalı olan bu tutum aslında aşırı kilolu bireyleri toplumdan daha da uzaklaştırıyor.

Bir insan en fazla ne kadar kilo alabilir sorusunun cevabı niteliği taşıyan Juan Pedro Franco tam 595 kilo! Bu kilosu Juan Pedro Franco'nun Guinness Dünya Rekorları'na girmesine neden olmuş. Eminiz ki kendisi böyle bir rekorun konusu dahi olmak istemezdi.

Aşırı kiloları yüzünden evinden dışarı çıkamayan ve sosyal hayattan iyice kopan Juan Pedro Franco, artık hayatını değiştirmek istemiş olacak ki kilo vermesini sağlayacak tedaviye başlamak için bir adım attı.

Juan Pedro Franco'nun bu denli kilo almasının çok ilginç sebepleri bulunuyor. Doktorlar Franco'nun aşırı kilolarının sebebini tam olarak tespti edemese de 17 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu Franco'nun bedeninin yarısı hasar gördü ve bir türlü iyileşemedi.

O tarihten bu yana Franco'da diyabet, yüksek tansiyon ve tiroit yetmezliği sorunları baş gösterdi.

Yaklaşık 1 yıl kadar önce Franco, doktorlarına ve tedavi imkanlarına daha yakın olabilmek için başka bir yere taşındı. Ne yazık ki birçok doktor Franco'yu tedavi etmek istemedi. Fakat Franco, artık 30 kişilik uzman bir doktor ekibine emanet.

Dr. Jose A. Castaneda'ya göre doktorların, Franco gibi aşırı kilolu bireyleri tedavi etmek istememesinin asıl sebebi bu tip bireyler için özel yatak, operasyon odası ve aletlerin bulunması gerekliliği.

Tedavi sürecine başladığı günden bu yana Franco iki mide ameliyatı geçirdi. Bu operasyon sayesinde Franco'nun bünyesi, yediği gıdalardaki kalorilerin yaklaşık yüzde 40 ila 50'sini sindirecek.

Franco'nun tedavi sürecinden son derece umutlu olan doktorlar, hastanın önümüzdeki aylarda 120 kiloya kadar inebileceğini öngörüyor.

Franco'nun en büyük isteği her normal birey gibi dışarıda dolaşabilmek. Havayı, sokakları ve açık alanı hissetmek istediğini söyleyen Franco dört duvar arasında bir yatakta yalnızca etrafı izlemenin son derece zor olduğunu belirtiyor.

(milliyet)