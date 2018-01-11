  • BIST 113.589
  • Altın 160,963
  • Dolar 3,8050
  • Euro 4,5496
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
11.01.2018 08:55

Dünyanın en kilolu insanı; zayıflayabilecek mi?

»
Dünyanın en kilolu insanı; zayıflayabilecek mi?
595 kilogram ağırlığı ile dünyanın en kilolu insanı olarak kayıtlara geçen 33 yaşındaki Meksika vatandaşı Juan Pedro Franco doktorların da yardımı ile kilo verme sürecine başladı.

Aşırı kilolu insanları birçoğumuz zavallı kişiler olarak görür ve hatta bazılarımız onları aşağılarız. Son derece yanlış ve hatalı olan bu tutum aslında aşırı kilolu bireyleri toplumdan daha da uzaklaştırıyor.

Bir insan en fazla ne kadar kilo alabilir sorusunun cevabı niteliği taşıyan Juan Pedro Franco tam 595 kilo! Bu kilosu Juan Pedro Franco'nun Guinness Dünya Rekorları'na girmesine neden olmuş. Eminiz ki kendisi böyle bir rekorun konusu dahi olmak istemezdi.

Aşırı kiloları yüzünden evinden dışarı çıkamayan ve sosyal hayattan iyice kopan Juan Pedro Franco, artık hayatını değiştirmek istemiş olacak ki kilo vermesini sağlayacak tedaviye başlamak için bir adım attı.

Juan Pedro Franco'nun bu denli kilo almasının çok ilginç sebepleri bulunuyor. Doktorlar Franco'nun aşırı kilolarının sebebini tam olarak tespti edemese de 17 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu Franco'nun bedeninin yarısı hasar gördü ve bir türlü iyileşemedi.

O tarihten bu yana Franco'da diyabet, yüksek tansiyon ve tiroit yetmezliği sorunları baş gösterdi.

Yaklaşık 1 yıl kadar önce Franco, doktorlarına ve tedavi imkanlarına daha yakın olabilmek için başka bir yere taşındı. Ne yazık ki birçok doktor Franco'yu tedavi etmek istemedi. Fakat Franco, artık 30 kişilik uzman bir doktor ekibine emanet.

Dr. Jose A. Castaneda'ya göre doktorların, Franco gibi aşırı kilolu bireyleri tedavi etmek istememesinin asıl sebebi bu tip bireyler için özel yatak, operasyon odası ve aletlerin bulunması gerekliliği.

Tedavi sürecine başladığı günden bu yana Franco iki mide ameliyatı geçirdi. Bu operasyon sayesinde Franco'nun bünyesi, yediği gıdalardaki kalorilerin yaklaşık yüzde 40 ila 50'sini sindirecek.

Franco'nun tedavi sürecinden son derece umutlu olan doktorlar, hastanın önümüzdeki aylarda 120 kiloya kadar inebileceğini öngörüyor.

Franco'nun en büyük isteği her normal birey gibi dışarıda dolaşabilmek. Havayı, sokakları ve açık alanı hissetmek istediğini söyleyen Franco dört duvar arasında bir yatakta yalnızca etrafı izlemenin son derece zor olduğunu belirtiyor.

(milliyet)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump: Rusya’yla düşmanlık yapmaktansa...11 Ocak 2018 Perşembe 01:40
  • Tankla girdiği dükkandan şarap çaldı11 Ocak 2018 Perşembe 01:05
  • O ülke, Wikileaks kurucusu Assange'a vatandaşlık verdi10 Ocak 2018 Çarşamba 23:18
  • Irkçı Alman örgütünün öldürdüğü Enver Şimşek davasında gelişme10 Ocak 2018 Çarşamba 23:07
  • "AB’ye yeniden yakınlaşmak Türkiye'nin elinde"10 Ocak 2018 Çarşamba 22:25
  • Ünlü adult film oyuncusu Twitter mesajından sonra ölü bulundu!10 Ocak 2018 Çarşamba 21:16
  • Karın ağrısıyla doktora gitti, hamilelik testi korkunç gerçeği ortaya çıkardı10 Ocak 2018 Çarşamba 20:38
  • Bu dronelar, insanlık yararına çalışıyor10 Ocak 2018 Çarşamba 20:30
  • Vahşet! Kuran kursundan çıkan çocuğu kaçırdı, tecavüz edip...10 Ocak 2018 Çarşamba 20:23
  • Kaliforniya'da çamur selleri en az 15 can aldı10 Ocak 2018 Çarşamba 20:12
    • FOTO GALERİ
    • Tüm ağrılarınıza mandallı şifa!
    • Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları hayalkırıklığına uğrattı
    • Köylüleri azarlayan bakanlık görevlisi açığa alındı
    VİDEO GALERİ
    • Denize düşen adam bağırışları sayesinde kurtuldu
    • Beyoğlu'nda polis aracı alev alev yandı
    • Yeşim Salkım, Seda Sayan'ı tehdit etti!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti