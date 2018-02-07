11 yaşından beri, "Polikistik Over Sendromu" nedeniyle Harnaam'ın yüzünde ve vücudunda sakallar çıkmaya başladı. Polikistik over sendromu, yumurtalıklarda bulunan kist ile karakterize olarak meydana gelen hormonal bir problemdir. Yumurtlama düzensizliğinin sonucu olarak, erkeklik hormonunda bir artış gözlenir. Harnaam'ın durumunda da kıllanma olarak görüyoruz bunu.

25 yaşındaki genç öğretmen Harnaam Kaur, hem biyolojik sorununun hemde dini baskının sonunda sakallarını kesmemeye karar verince bir anda dünyanın tanıdığı bir isim haline geldi. Harnaam Kaur tüm fotoğraflarını büyük bir özgüvenle paylaşıyor...