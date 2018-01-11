Dünyanın en güçlü pasaportu belli oldu

Dünyanın en değerli pasaportları sıralamasında birincilik yine Almanya'nın oldu

Euronews Türkçe- Beş senedir zirveyi kimseye kaptırmayan Alman pasaportu, 177 ülkeye vizesiz giriş hakkı sağlıyor.

Listenin sonunda geçen sene olduğu gibi, 30 ya da daha az ülkeye giriş hakkı veren Pakistan, Suriye, Irak ve Afganistan pasaportları yer aldı.

Listede en büyük ilerleme kaydeden ülkeler, Avrupa Birliği tarafndan vize muafiyeti tanınan Gürcistan ve Ukrayna oldu.

2016'da listenin 51. sırasında bulunan Türkiye ise 52'ye geriledi.

Listedeki ilk 10 ülke söyle sıralanıyor:

Almanya (177 ülkeye vizesiz giriş)

Singapur (176)

Danimarka, Finlandiya, Fransa, İtalya, Japonya, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık (175)

Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç (174)

İrlanda, Portekiz, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore (173)

Kanada (172)

Avusturalya, Yunanistan, Yeni Zelanda (171)

Çek Cumhuriyeti, İzlanda (170)

Malta (169)

Macaristan (168)