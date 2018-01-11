  • BIST 113.324
  • Altın 160,983
  • Dolar 3,8013
  • Euro 4,5385
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 2 °C
11.01.2018 13:00

Dünyanın en güçlü pasaportu belli oldu

»
Dünyanın en güçlü pasaportu belli oldu
Dünyanın en değerli pasaportları sıralamasında birincilik yine Almanya'nın oldu

Euronews Türkçe- Beş senedir zirveyi kimseye kaptırmayan Alman pasaportu, 177 ülkeye vizesiz giriş hakkı sağlıyor.

Listenin sonunda geçen sene olduğu gibi, 30 ya da daha az ülkeye giriş hakkı veren Pakistan, Suriye, Irak ve Afganistan pasaportları yer aldı.

Listede en büyük ilerleme kaydeden ülkeler, Avrupa Birliği tarafndan vize muafiyeti tanınan Gürcistan ve Ukrayna oldu.

2016'da listenin 51. sırasında bulunan Türkiye ise 52'ye geriledi.

Listedeki ilk 10 ülke söyle sıralanıyor:

Almanya (177 ülkeye vizesiz giriş)

Singapur (176)

Danimarka, Finlandiya, Fransa, İtalya, Japonya, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık (175)

Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç (174)

İrlanda, Portekiz, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore (173)

Kanada (172)

Avusturalya, Yunanistan, Yeni Zelanda (171)

Çek Cumhuriyeti, İzlanda (170)

Malta (169)

Macaristan (168)

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Zengini zengin ettiniz, fakiri toprağa gömdünüz"11 Ocak 2018 Perşembe 11:40
  • Dünyanın en güçlü pasaportu belli oldu11 Ocak 2018 Perşembe 11:17
  • Batman'da uyuşturucuya ağır darbe! Yarım tona yakın11 Ocak 2018 Perşembe 11:09
  • Etil alkol düzenlemesine dava11 Ocak 2018 Perşembe 10:33
  • Türkiye'de görülmüştü... Sağlık Bakanından zika açıklaması!11 Ocak 2018 Perşembe 10:27
  • 3.5 yıl önce öldürülen kadının katili bulundu11 Ocak 2018 Perşembe 10:21
  • Diyanet 'sohbet' için evlere gidecek11 Ocak 2018 Perşembe 10:04
  • Bakan Kaya'dan 'istismar' açıklaması11 Ocak 2018 Perşembe 09:55
  • Gözler bugün AYM'de11 Ocak 2018 Perşembe 09:48
  • Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Bunu yapan bir hemşire...11 Ocak 2018 Perşembe 09:45
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü
    • Aşk üçgeninde son gelişme: Kaan Tangöze eve döndü!
    • Tüm ağrılarınıza mandallı şifa!
    VİDEO GALERİ
    • Domates üreticisi kadın isyan etti!
    • Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Bunu yapan bir hemşire...
    • Dördüz bebeklerin görüntüsüne yoğun ilgi!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti