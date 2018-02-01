Dünyanın en gereksiz köprüsü Trabzon'da: Neden yapıldığı bilinmiyor...

Trabzon'un Arsin ilçesi sahilinde karada başlayıp, karada biten, altından hiçbir şey akmayan 160 metrelik köprüyü görenler şaşkınlık yaşıyor.

Trabzon’un Arsin ilçesinde sahil alanına 160 metre uzunluğunda kemer şeklinde demirden yaya köprüsü yapıldı. Her iki ucu karada olan, altından su akmayan ve çevrede Aşk köprüsü adı verilen köprü, görenlerin dikkatini çekiyor.

Arsin’de, belediye tarafından sahil alanında çevre düzenlemesi yapıldı. Proje kapsamında kafeteryalar, yürüyüş yolları, spor alanları ile parkların yer aldığı 300 dönümlük dolgu alanı içerisine ilginç bir köprü inşa edildi. 5 metre genişliğinde ve 160 metre uzunluğunda karaya inşa edilen ve seyir köprüsü olarak adlandırılan altından su akmayan köprü, görenlerin dikkatini çekiyor.

"YAPILIRKEN BİR İHTİYACI KARŞILAR DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM"



Ramazan Bayramı sebebiyle sahilde ailesiyle vakit geçiren Ömer Kara isimli yurttaş, sık sık sahilde vakit geçirdiğini söyleyerek, "Yapılırken bir ihtiyacı karşıladığını düşünmüştüm. Aradan geçen zaman zarfında bu ihtiyacın neye tekabül ettiğini hala daha anlayabilmiş değilim. Ucu Rusya'ya bakıyor. Ondan da bir şey çıkmadı." diye konuştu.

"MADEM ÖYLE DİKEY YAPSALARDI"



Köprünün faydalı bir amaç için değerlendirilmesinin daha doğru olacağını söyleyen bir başka yurttaş Ayfer Çakır ise, "Söylentilere göre bu köprü seyir amaçlı kurulmuş. Madem öyle yatay değil de dikey yapsalardı. Belki o zaman manzara daha geniş olurdu. Köprüye harcanan masraf düşünüldüğünde de hiç inandırıcı değil. Seyirden çok daha önemli ihtiyaçlar var. Bu köprüye harcanan masrafla, ihtiyaç olan bir çok dere üzerine köprü yapılabilirdi. Karadeniz'de insanlar bir yamaçtan diğer bir yamaca ulaşabilmek için ölümü göze alıyor. Bu köprü kelimenin tam anlamıyla trajikomik." dedi.

Arap turistlerin ilgisi çok

Sahil dolgu alanında gezinen vatandaşlar, yapının ilginç olduğunu belirterek, “Buraya ’Aşk köprüsü’ de deniyor. Sevgililer iniyor, çıkıyor, burada anı fotoğrafı çekiniyor. Güzel bir şey. Köprü çökse bile karada kalacağız. Özellikle Arap turistlerin ilgisi çok” dedi.