Surtsey Adası - Yolculuk yasağının nedeni: Bilimsel deneyler1963'te, İzlanda sularında bir sualtı volkanı patladı ve kısa bir zamanda 2.7 kilometrekarelik yeni bir ada oluştu. Burası, inanılmaz bir ada oluşumu ve yeni bir yaşamın başlangıcı olarak çeşitli ülkelerden çeşitli bilim insanlarının dikkatini hemen çekti. Adını mitolojik bir karakter olan ateş devlerinin lideri Surtr'den alan Surtsey, bilimsel amaçlar için kullanıldı ve turistler için yasak bir bölge oldu.

Eğer yeterince isteğiniz ve paranız varsa dünyada her yere gidebilecekmişsiniz gibi görünür. Ancak dünya üzerindeki bazı bölgelere herhangi bir turistin ayak basmasına izin verilmiyor.