Dünyaca ünlü model Türk çıktı!

Amerika’da Kim Kardashian’a rakip olarak gösterilen Metisha Schaefer, Türk çıktı!

Almanya’da doğup büyüyen ve Almanya'nın Kim Kardashian’ı olarak bilinen dünyaca ünlü top model Metisha Schaefer’ın Türk olduğu ortaya çıktı. Asıl adı Mehtap Yavuz, olan model Amerika'da Kim Kardashian'ın ikizi olarak gösteriliyor.

Almanya’da bir çok projede yer alan Metisha Schaefer, daha sonra Amerika’nın en önemli kanallarında boy gösterdi. Amerika’nın E!Entertainment isimli kanalında reality şov programı yapan ve daha sonra Amerika'nın önde gelen dizi ve filmlerinde başrol oyunculuğu yapan ünlü aktrist ve model Metisha,Türk bir ailenin kızı olması ve Amerika’da Kim Kardashian‘a rakip gösterilmesiyle tanınıyor.

Çekici surat hatlarıyla Kim Kardashian'a benzeyen Metisha Schaefer, fiziğiyle de şu sıralar Türk erkeklerinin yakın markajında. Zamanının büyük bölümünü spor yaparak geçiren güzel model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgiyi üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram hesabını sık sık kullanan Metisha Schaefer‘ın 500 bine yakın takipçisi bulunuyor

2010 SENESİNDE RADİKAL BİR KARAR ALARAK MİAMI'YE TANIŞINDI

Almanya'nın Köln şehrinde hayata gözlerini açan ve Metisha Schaefer, olarak tanınan Mehtap Yavuz, radikal bir karar alarak 2010 senesinde Amerika'nın Miami eyaletine taşındı. Amerika'da da güzelliği ve yeteneğiyle kısa bir sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Metisha, Jennifer Lopez, 50 Cent, Nicki Minaj, David Guetta, Sean Paul, Chris Brown, Pitbull, FloRida gibi sanatçıların çeşitli müzik videolarında önemli roller üstlendi.

HEM ZEKİ HEM YETENEKLİ

İletişim fakültesi Gazetecilik bölümünde lisans mezunu olan model Metisha Schaefer, beş dil biliyor. Schaefer, WAGS Miami isimli dizide ve Blood Feast isimli korku filminde başrol olarak rol aldı.