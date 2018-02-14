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14.02.2018 23:00

Dünyaca ünlü firma test ediyor: O işlem 4 saniyeye inecek!

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Dünyaca ünlü firma test ediyor: O işlem 4 saniyeye inecek!
Uluslararası para transferini kolaylaştırmak isteyen finansal hizmetler şirketi Western Union, bir süredir Ripple teknolojisini test ettiğini açıkladı. Anlaşma gerçekleşirse 3-5 gün süren uluslararası para transferleri 4 saniyeye inebilir.

HABERTÜRK - Küresel ödeme şirketi Western Union tarafından yapılan açıklamada kripto para platformu Ripple ile işlem testinin yapıldığı doğrulandı.

Şirketin Finans Direktörü Raj Agrawal, para transferlerinin kolaylaştırılması için Ripple teknolojisinin kullanılmasının planlandığını belirtti. Western Union geçen yıl milyarlarca dolarlık para transferine imza atmış ve 1.4 milyar dolar da gelir açıklamıştı.

İşlem hızına göre geleneksel bankacılıkta 3 ila 5 gün arasında süren uluslararası para transferleri blok zinciri teknolojisiyle çok daha kısa sürede halledilebiliyor. Ethereum için bu süre 2 dakikanın biraz üzerinde, Bitcoin için birkaç saat. Oysa Ripple'ın iddiası sadece 4 saniyede para transferinin halledilebileceği yönünde.

Uzmanar bu teknolojiyle finans sektöründe büyük bir devrimini gerçekleşebileceğini belirtiyor. Ripple, geçtiğimiz günlerde de Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ödeme şirketi UAE Exchange ile anlaşmıştı. 

Ripple, geçtiğimiz yıl yüzde 35 binin üzerinde değer kazanmış ve fiyatı 2018 başında 4 dolara dayanmıştı ancak piyasalardaki keskin düşüşten sonra 65 sent civarına denk inmişti. Ripple fiyatı şu sıralar 1.08 dolar.

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