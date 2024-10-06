Zimbabve'de Topraklarına El Konulan Çiftçilere Tazminat Kararı

Zimbabve Maliye ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Mthuli Ncube, yaptığı açıklamada, hükümetin zorunlu kamulaştırmayla topraklarına el koyduğu 4 binden fazla Avrupa kökenli "beyaz çiftçi" ile 400 kadar Zimbabve kökenli siyahi çiftçiye toplam 20 milyon dolar tazminat ödeneceğini duyurdu.

Ncube, bu aydan itibaren gerçekleştirilecek ödemelerin, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından denetlenen programın ilk etabını oluşturduğunu belirterek, bunun ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını bildirdi.

Zimbabve hükümeti, 2020 yılında aldığı kararla topraklarına yerli siyahilere dağıtılmak üzere el konulan 4 bin civarında "beyaz çiftçiye" 3,5 milyar dolarlık tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.

Uzun yıllardan beri süren ekonomik kriz ve yüksek enflasyonla mücadele eden Zimbabve, maddi imkansızlıklar sebebiyle bu ödemeleri gerçekleştirememişti.

Kaynak: AA