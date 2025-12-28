Zelenskiy'den Trump ile Görüşme Öncesi Kritik Açıklama

Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile görüşme öncesi yaptığı açıklamada, savaşın sona erdirilmesi yönünde yılbaşı öncesinde önemli kararların alınmasının müttefiklere bağlı olduğunu söyledi.

Zelenskiy'den Trump ile Görüşme Öncesi Kritik Açıklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeden önce Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Yılbaşı öncesinde önemli kararların alınmasının mümkün olabileceğini belirten Zelenskiy, "Şimdi, yılın en aktif diplomatik günlerinden biri ve yılbaşı öncesinde birçok konuda karar verilebilir, biz de bunun için her şeyi yapıyoruz. Fakat kararların alınıp alınmayacağı müttefiklere bağlı" dedi.

'SALDIRILAR DEVAM EDİYOR'

Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelenskiy, Rusya'nın sivil ve enerji altyapıları hedef almaya devam ettiğini vurguladı.

Zelenskiy mesajında, Rus ordusunun sadece son bir hafta içerisinde Ukrayna'ya 2 bin 100'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 800 güdümlü hava bombası ve 94 adet füze fırlattığını aktardı.

Zelenskiy'nin ilerleyen saatlerde Trump ile ABD'de bir araya gelmesi bekleniyor.

Florida’da Kritik Zirve! Trump ve Zelenskiy Bir Araya GeliyorFlorida’da Kritik Zirve! Trump ve Zelenskiy Bir Araya GeliyorDünya
Trump ile Görüşme Öncesi Zelenskiy'den Dikkat Çeken Açıklama: '700-800 Milyar Dolar Lazım'Trump ile Görüşme Öncesi Zelenskiy'den Dikkat Çeken Açıklama: '700-800 Milyar Dolar Lazım'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Volodimir Zelenskiy Donald Trump
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fransız Oyuncu Brigitte Bardot Hayatını Kaybetti Dünyaca Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti
Peru’da 6 Büyüklüğünde Deprem Peru’da 6 Büyüklüğünde Deprem
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Veyis Ateş, Taner Çağlı, Buse İskenderoğlu ve Ege Karataşlı Gözaltına Alındı Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ve Fenomen Taner Çağlı Gözaltına Alındı
Asgari Ücret Tahmini Tutmuştu: Emekli Zammı İçin Çarpıcı Sözler Asgari Ücret Tahmini Tutmuştu: Emekli Zammı İçin Çarpıcı Sözler
Plastik Poşete Zam Geldi: Yeni Ücret Yılbaşından İtibaren Geçerli Plastik Poşete Zam Geldi: Yeni Ücret Yılbaşından İtibaren Geçerli
EFT ve Havale İşlemlerinde Yeni Dönem: 1 Ocak'tan İtibaren Başlıyor EFT ve Havale İşlemlerinde Yeni Dönem: 1 Ocak'tan İtibaren Başlıyor
Trump ile Görüşme Öncesi Zelenskiy'den Dikkat Çeken Açıklama: '700-800 Milyar Dolar Lazım' Trump ile Görüşme Öncesi Zelenskiy'den Dikkat Çeken Açıklama: '700-800 Milyar Dolar Lazım'