Zelenskiy'den Kritik Mesajlar: Ateşkese Varız Ancak...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir ateşkesin mümkün olduğunu, ancak toprak tavizi vermeyeceklerini açıkladı. Zelenskiy, ateşkes için Rusya'ya daha fazla baskı yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Son Güncelleme:
Zelenskiy'den Kritik Mesajlar: Ateşkese Varız Ancak...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulamasının diğer ülkelere önemli bir mesaj olduğunu belirten Zelenskiy, "AB'nin Rusya için yürürlüğe koyduğu 19. yaptırım paketi bizim için hayati derecede önemli. Rusya'ya enerji yaptırımı uygulanması çok kritik" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı Volodimir Zelenskiy
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ABD ve İsrail’den Ortak Gazze Mesajı! 'Barış Anlaşması...' ABD ve İsrail’den Ortak Gazze Mesajı! 'Barış Anlaşması...'
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
İsrail Yine Suriye'yi Vurdu! İsrail Yine Suriye'yi Vurdu!
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları Çalıyor Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları Çalıyor
Faiz Kararı Öncesi Türkiye İçin Dikkat Çeken 'Kredi Notu' Açıklaması Faiz Kararı Öncesi Türkiye İçin Dikkat Çeken 'Kredi Notu' Açıklaması
Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi! Asgari Ücretin 9 Katına Çıkacak Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi
Meteoroloji Alarm Verdi! Lodosla Birlikte Geliyor: Önümüzdeki 3 Güne Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi! Lodosla Birlikte Geliyor: Önümüzdeki 3 Güne Dikkat!
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Suç Örgütlerine Ağır Darbe! 9 İlde 42 Şüpheli Yakalandı Bakan Yerlikaya Duyurdu! Suç Örgütlerine Ağır Darbe! 9 İlde 42 Şüpheli Yakalandı