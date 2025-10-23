Zelenskiy'den Kritik Mesajlar: Ateşkese Varız Ancak...
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir ateşkesin mümkün olduğunu, ancak toprak tavizi vermeyeceklerini açıkladı. Zelenskiy, ateşkes için Rusya'ya daha fazla baskı yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulamasının diğer ülkelere önemli bir mesaj olduğunu belirten Zelenskiy, "AB'nin Rusya için yürürlüğe koyduğu 19. yaptırım paketi bizim için hayati derecede önemli. Rusya'ya enerji yaptırımı uygulanması çok kritik" dedi.
