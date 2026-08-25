Zelenskiy’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Özel Teşekkür

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Ukrayna, 24 Ağustos Bağımsızlık Günü’nü kutlarken, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden dünya liderlerine yönelik bir teşekkür mesajı yayınladı.

Zelenskiy, tebrik mesajı gönderen liderler arasında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerinde, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının başından bu yana sergilediği dengeli ve adil tutuma dikkat çekti.

'BU GÜÇLÜ BAĞLILIK İLİŞKİLERİMİZİN TEMELİDİR'

Türkiye'nin Kiev yönetimine verdiği stratejik desteğin altını çizen Ukrayna lideri, Ankara'nın kırmızı çizgisi olan egemenlik hakkına vurgu yaptı. Zelenskiy paylaşımında, "Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü bağlılığı, benzeri görülmemiş derecede güçlü ilişkilerimizin temelini oluşturuyor" ifadelerini kullanarak iki ülke arasındaki sarsılmaz bağa işaret etti.

ERDOĞAN'IN ESİR TAKASI VE ARABULUCULUK ROLÜNE ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik girişimlerini yakından takip ettiklerini belirten Zelenskiy, insani diplomasideki başarıları da unutmadı. Ukrayna Devlet Başkanı, Türkiye’nin Rusya ile yürüttüğü esir takası süreçlerine doğrudan atıfta bulunarak, "Ukrayna ayrıca, Rus esaretindeki Ukraynalıların evlerine dönmelerinin sağlanmasındaki kişisel katkınızı ve Türkiye'nin barışı yakınlaştırmaya yönelik çabalarındaki arabuluculuğunu takdir ediyor" sözleriyle teşekkür etti.

Kaynak: DHA