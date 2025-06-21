Zelenskiy: Ukrayna Topraklarında Bugün 695 Bin Rus Askeri Var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun tüm cephe hattı boyunca her gün yaklaşık 200 saldırı düzenlediğini belirterek, "Ukrayna topraklarında bugün 695 bin Rus askeri var" ifadesini kullandı.

Zelenskiy: Ukrayna Topraklarında Bugün 695 Bin Rus Askeri Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler hakkında konuştu. Savaşın sürdüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, Ukrayna'nın Sumi bölgesi yönünde de yoğun çatışmaların yaşandığını kaydetti.

Rusların bu bölgedeki cephe hattına düzenlediği saldırılarda ağırlıklı olarak Kuzey Kore üretimi füzeleri kullandığına dikkati çeken Zelenskiy, "Cephede düzenlenen tüm saldırıların, tüm bombardımanların yüzde 23'ü Sumi yönünde gerçekleşiyor" diye konuştu.

200 METRE İLERİ 400 METRE GERİ

Zelenskiy, Rus ordusunun bu yönde hafta içinde 200 metre ilerlediğini ama Ukrayna birliklerince daha sonra 200 ila 400 metrelik mesafede geri püskürtüldüğünü aktardı.

Rusların ayrıca Dnipropetrovsk bölgesindeki savunma hattını geçmeye çalıştığını ve küçük gruplarla saldırı girişimlerinde bulunmaya devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Ancak şimdiye kadar orada hiçbir başarı elde edemediler" dedi.

Zelenskiy, Rus ordusunun her gün cephe hattı boyunca yaklaşık 200 saldırı düzenlediğini söyleyerek, "Ukrayna topraklarında bugün 695 bin Rus askeri var" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Ukrayna Rusya
İsveç'te İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi İsveç'te İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi
Çayın Yanına 1 Parça Yemek Yetiyor: İlaçlarla Aynı Etkiyi Gösteriyor, Tansiyonu ve Kan Basıncını Düzenliyor Çayın Yanına 1 Parça Yemek Yetiyor: İlaçlarla Aynı Etkiyi Gösteriyor, Tansiyonu Düzenliyor
Çin, Yeni İletişim Uydusunu Uzaya Gönderdi Çin, Yeni İletişim Uydusunu Uzaya Gönderdi
40 Yıllık Bahçıvanın Sırrı Ortaya Çıktı! Süte Karıştırıp Çiçeklere Döküyor: Hiç Kayıp Vermiyor 40 Yıllık Bahçıvanın Sırrı Ortaya Çıktı! Süte Karıştırıp Çiçeklere Döküyor: Hiç Kayıp Vermiyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak
Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede
Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı
Zararı Büyük, Satışları Çakıldı! Efsane Otomotiv Markası Piyasadan Çekilmeye Hazırlanıyor Zararı Büyük, Satışları Çakıldı! Efsane Otomotiv Markası Piyasadan Çekilmeye Hazırlanıyor