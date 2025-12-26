Zelenskiy, Trump ile Görüşecek: 'Yeni Yıla Kadar Birçok Şey...'

Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan yeni bir görüşme yapacağını açıkladı. Ukrayna medyasının bildirdiğine göre, Zelenskiy 28 Aralık Pazar günü ABD'ye gidecek.

Zelenskiy, Trump ile Görüşecek: 'Yeni Yıla Kadar Birçok Şey...'
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için üzerinde çalışmaları sürdürdükleri barış planına ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, ABD tarafıyla bu konuda görüşmelere devam ettiğini aktaran Zelenskiy, "Umerov, Amerikan tarafıyla yaptığı son görüşmeler hakkında bilgi verdi. Tek bir gün bile kaybetmiyoruz. Yakın gelecekte Başkan Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapılması konusunda anlaştık. Yeni yıla kadar birçok şey karara bağlanabilir" ifadelerini kullandı.

28 ARALIK'TA ABD'YE GİDECEK

Kyiv Post gazetesinin diplomatik kaynaklardan aktardığına göre Zelenskiy'nin 28 Aralık'ta görüşmeler için ABD'ye gitmesi bekleniyor. Görüşme Trump'ın Mar-a-Lago'daki (Florida) konutunda gerçekleşebilir.

Zelensky önceki gün ekibiyle birlikte ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steven Whitkoff ve Amerikan liderinin damadı iş insanı Jared Kushner ile görüştüğünü söyledi. Zelenskiy'ye göre yaklaşık bir saat süren görüşmede "formatlar, toplantılar ve zamanlama" ile ilgili fikirler tartışıldı.

20 MADDELİK PLAN AÇIKLAMIŞTI

Zelenskiy, çarşamba günü gazetecilerle yaptığı görüşmede, 20 maddelik barış planını açıklamıştı. Zelenskiy, hafta sonu Miami'de ABD ve Ukrayna heyetleri tarafından kararlaştırılan 20 maddelik planı, "savaşı sona erdirmenin ana çerçevesi" olarak nitelendirmişti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev’in Miami’den Moskova’ya gelir gelmez kendisine sunduğu Ukrayna’da barış ihtimaline ilişkin ABD önerilerini analiz ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

