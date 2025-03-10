Zelenskiy Suudi Arabistan'da Veliaht Prensi Selman ile Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Suudi Arabistan'a geldi. Zelenskiy, burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Zelenskiy Suudi Arabistan'da Veliaht Prensi Selman ile Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme öncesi Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldi. Zelenskiy, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Öte yandan, Zelenskiy'nin ABD ve Ukrayna heyetleri arasında yarın yapılacak görüşmeye katılması beklenmiyor. Heyetler, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme yollarını ele alacak.

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Kaynak: İHA

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