Zelenskiy açıkladı: Rusya Ukrayna'da Çocuk Hastanesini Vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın birçok şehre füzelerle saldırdığını, bu saldırılarda Kiev’de bir çocuk hastanesinin de vurulduğunu açıkladı. Saldırılarda en az 20 kişinin öldüğü ve 50'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Savunma Bakanı Umerov, müttefiklerine seslenerek, “Hava savunma sistemimiz hâlâ yetersiz” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Slovyansk, Kramatorsk şehirlerine 40’tan fazla füzeyle saldırdığını ve Ukrayna güvenlik güçlerinin arama kurtarma çalışmaları için harekete geçtiğini bildirerek sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm dünya, Rus saldırılarına nihayet bir son vermek için tüm kararlılığını kullanmalıdır. Putin'in getirdiği şey katliamdır. Gerçek barış ve güvenliği ancak birlikte sağlayabiliriz. Rusya, füzelerinin nereye uçtuğunu bilmediğini iddia edemez ve işlediği tüm suçlardan tamamen sorumlu tutulmalıdır. İnsanlara karşı, çocuklara karşı, genel olarak insanlığa karşı... Dünyanın bu konuda sessiz kalmaması ve herkesin Rusya'nın ne olduğunu ve ne yaptığını görmesi çok önemlidir.”

ENKAZ ALTINDA KALANLARIN SAYISI BİLİNMİYOR

Zelenskiy, Rusya’nın füze saldırılarında Kiev’deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi’nin de zarar gördüğünü kaydetti. Zelenskiy’nin açıklamasına göre enkaz altında kalan insanlar var ve kayıpların tam sayısı bilinmiyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ise Ukrayna'nın müttefiklerine seslenerek, “Savunma kabiliyetlerimiz hala yetersiz... Daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız var” dedi.

Ukraynalı yetkililere göre saldırılarda en az 20 kişi öldü ve 50'den fazla kişi yaralandı. Rusya’dan Ukraynalı yetkililerin açıklamalarına henüz yanıt gelmedi.

Kaynak: ANKA