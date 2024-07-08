Zelenskiy açıkladı: Rusya Ukrayna'da Çocuk Hastanesini Vurdu

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'nın çocuk hastanesini vurduğunu açıkladı. Ukraynalı lider, enkaz altında kalanların sayısının bilinmediğini bildirdi.

Son Güncelleme:
><

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın birçok şehre füzelerle saldırdığını, bu saldırılarda Kiev’de bir çocuk hastanesinin de vurulduğunu açıkladı. Saldırılarda en az 20 kişinin öldüğü ve 50'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Savunma Bakanı Umerov, müttefiklerine seslenerek, “Hava savunma sistemimiz hâlâ yetersiz” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Slovyansk, Kramatorsk şehirlerine 40’tan fazla füzeyle saldırdığını ve Ukrayna güvenlik güçlerinin arama kurtarma çalışmaları için harekete geçtiğini bildirerek sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm dünya, Rus saldırılarına nihayet bir son vermek için tüm kararlılığını kullanmalıdır. Putin'in getirdiği şey katliamdır. Gerçek barış ve güvenliği ancak birlikte sağlayabiliriz. Rusya, füzelerinin nereye uçtuğunu bilmediğini iddia edemez ve işlediği tüm suçlardan tamamen sorumlu tutulmalıdır. İnsanlara karşı, çocuklara karşı, genel olarak insanlığa karşı... Dünyanın bu konuda sessiz kalmaması ve herkesin Rusya'nın ne olduğunu ve ne yaptığını görmesi çok önemlidir.”

ENKAZ ALTINDA KALANLARIN SAYISI BİLİNMİYOR

Zelenskiy, Rusya’nın füze saldırılarında Kiev’deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi’nin de zarar gördüğünü kaydetti. Zelenskiy’nin açıklamasına göre enkaz altında kalan insanlar var ve kayıpların tam sayısı bilinmiyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ise Ukrayna'nın müttefiklerine seslenerek, “Savunma kabiliyetlerimiz hala yetersiz... Daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız var” dedi.

Ukraynalı yetkililere göre saldırılarda en az 20 kişi öldü ve 50'den fazla kişi yaralandı. Rusya’dan Ukraynalı yetkililerin açıklamalarına henüz yanıt gelmedi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Rusya Ukrayna Hastane
Son Güncelleme:
Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Gazze'de Son Durum: Can Kaybı 38 Bin 193'e Çıktı Gazze'de Son Durum: Can Kaybı 38 Bin 193'e Çıktı
Baştan Çıkarma Konusunda Uzman Olan 4 Burç! Herkesi Hayran Bırakıyorlar Baştan Çıkarma Konusunda Uzman Olan 4 Burç! Herkesi Hayran Bırakıyorlar
Napolyon'un Silahları Rekor Fiyata Satıldı Napolyon'un Silahları Rekor Fiyata Satıldı
ÇOK OKUNANLAR
Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz? Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz?
Para Taşımak Zorlaştı... Büyük Banknotlar Yolda Büyük Banknotlar Yolda
Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu! En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı
En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam: Erdoğan'a Sunulacak En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam
Bu Anket Çok Konuşulacak! Hangi Parti, Yüzde Kaç Oy Alıyor? Hangi Parti, Yüzde Kaç Oy Alıyor?