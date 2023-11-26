Zeki Demirkubuz Yeni Şafak yazarına attığı küfürlü tweeti sildi

Yönetmen Zeki Demirkubuz, Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermediğini öne sürerek yeni filmi için boykot ve korsan olarak izleme çağrısı yapmasına X (eski adıyla Twitter) hesabından, 23 Kasım günü küfürle yanıt verdi.

Bugün yeni bir paylaşım yapan Zeki Demirkubuz, küfürlü yanıtını sildiğini açıkladı.

Demirkubuz, "İnsani nedenlerden dolayı mevzuyu kapatıyor, söz konusu twit'i siliyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsmail Kılıçarslan, TVNET canlı yayınında yönetmen Zeki Demirkubuz'u hedef almış, “Gazze hakkında yarım cümle kurmayan, dünyadaki her şeye duyarlı, ama Gazze’deki bebeklerin ölümüne dair kendi etkileyebileceği kitleye yarım cümle mesaj ulaştırmayan" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçarslan konuşmasının devamında Zeki Demirkubuz’un yeni filmi "Hayat" için boykot çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrı üzerine Demirkubuz, X hesabından küfürle yanıt vermişti. Demirkubuz, “Gazze halkına yapılan zulüm konusunda hissettiklerimi sorgulamaya kalkanı s... Filmini, gişesini, korsanını, boykotunu, tehditini ayrıca s..." diye yazmıştı.