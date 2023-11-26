Zeki Demirkubuz Yeni Şafak yazarına attığı küfürlü tweeti sildi

Yönetmen Zeki Demirkubuz, Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'a verdiği küfürlü yanıtı sildiğini açıkladı.

Zeki Demirkubuz Yeni Şafak yazarına attığı küfürlü tweeti sildi

Yönetmen Zeki Demirkubuz, Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermediğini öne sürerek yeni filmi için boykot ve korsan olarak izleme çağrısı yapmasına X (eski adıyla Twitter) hesabından, 23 Kasım günü küfürle yanıt verdi.

Bugün yeni bir paylaşım yapan Zeki Demirkubuz, küfürlü yanıtını sildiğini açıkladı.

Demirkubuz, "İnsani nedenlerden dolayı mevzuyu kapatıyor, söz konusu twit'i siliyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsmail Kılıçarslan, TVNET canlı yayınında yönetmen Zeki Demirkubuz'u hedef almış, “Gazze hakkında yarım cümle kurmayan, dünyadaki her şeye duyarlı, ama Gazze’deki bebeklerin ölümüne dair kendi etkileyebileceği kitleye yarım cümle mesaj ulaştırmayan" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçarslan konuşmasının devamında Zeki Demirkubuz’un yeni filmi "Hayat" için boykot çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrı üzerine Demirkubuz, X hesabından küfürle yanıt vermişti. Demirkubuz, “Gazze halkına yapılan zulüm konusunda hissettiklerimi sorgulamaya kalkanı s... Filmini, gişesini, korsanını, boykotunu, tehditini ayrıca s..." diye yazmıştı.

Cumartesi günü krizini diplomasi çözdü: İsrail ve Hamas çok sayıda rehineyi serbest bıraktı İsrail ve Hamas çok sayıda rehineyi serbest bıraktı
İsrail, Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini aldığını açıkladı İsrail, Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini aldığını açıkladı
Elini çabuk tutan parasını alacak! Emeklilere 12 bin TL ödeme Elini çabuk tutan parasını alacak! Emeklilere 12 bin TL ödeme
Menemenin daha doyurucu olmasını sağlayan tüyo! Aşçıların da yöntemiymiş Menemenin daha doyurucu olmasını sağlayan tüyo! Aşçıların da yöntemiymiş
ÇOK OKUNANLAR
Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Meteoroloji'den 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı
Kulis: AKP'nin İstanbul adaylığı için yarış iki isim arasında olacak AKP'nin İstanbul adaylığı için yarış iki isim arasında olacak
Deniz Akkaya ünlü ismin mesajını ifşa etti, hesap kapandı: "Benden para istedi" Deniz Akkaya ünlü ismin mesajını ifşa etti, hesap kapandı: "Benden para istedi"
İzmir'de deniz taştı, sokaklar su altında kaldı! İzmir'de sokaklar su altında kaldı!
Pasaport, ehliyet ve vergiye büyük zam geliyor! İşte yeni ücretler Pasaport, ehliyet ve vergiye büyük zam geliyor