Zamanlayıcılı tuvaletler tepkilere yol açıyor: Turistler 'utanç verici' buldu

Çin'in Şanşi eyaletindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Yüngang Mağaraları'nda tuvalet kabinlerine dijital zamanlayıcı yerleştirilmesi, turistler ve sosyal medya kullanıcıları arasında tepkilere yol açtı.

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Zamanlayıcılı tuvaletler tepkilere yol açıyor: Turistler 'utanç verici' buldu

The Independent gazetesinin haberine göre, her yıl milyonlarca turistin 252 mağarası ve 51 bin Buda heykeli için ziyaret ettiği Şanşi eyaletinin Datong şehrindeki Yüngang Mağaraları, dijitalleştirilmiş tuvaletleri ile gündeme geldi.

Burada çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, artan ziyaretçi sayısıyla başa çıkmak için tuvalet kabinlerinin girişlerine dijital zamanlayıcı yerleştirildiğini, tuvalette geçirilen sürenin "polis tarafından denetlenmediğini" söyledi.

Yetkili, kimseyi tuvaleti kullanırken oradan çıkaramayacaklarını belirterek, "Zamanlayıcılar tuvaletleri kullanabileceğiniz süreleri kontrol etmek için orada değiller. Ziyaretçilerin tuvaletleri ne kadar süre kullanabileceğine dair 5 ya da 10 dakika gibi bir zaman sınırı da koymuyoruz." dedi.

Yerleştirilen zamanlayıcılarla dışarıda bekleyenler tuvaletteki kişinin içeride ne kadar süre kaldığını ve tuvaletin dolu olup olmadığını görebiliyor.

'UTANÇ VERİCİ BULDUM'

Zamanlayıcıların yerleştirilmesi sosyal medyada pek çok kişi tarafından eleştirilirken, bunun tuvalet kullanımını sınırlamak için yapıldığı belirtildi.

Bir ziyaretçi, söz konusu adımı teknolojik olarak oldukça gelişmiş bulduğunu ve böylece dışarıda kuyruğa girmek ya da tuvalet kapısını çalmak zorunda kalmayacağını ifade ederek, "Ama biraz da utanç verici buldum. Sanki izleniyormuşum gibi hissettim." diye konuştu.

Çin'de insanların tuvaletleri kullanma süresi ilk kez denetlenmiyor. 2020'de bir teknoloji şirketi, Pekin'deki bir ofiste tuvalet kabinlerinin üzerine dijital zamanlayıcılar yerleştirdiği için sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti.

Kaynak: AA

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