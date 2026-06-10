Zamana Karşı Yarış: Filipinler'deki Dev Depremde Ordu Sahada

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Filipinler’in güney kesimini vuran 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından acı bilanço ağırlaşıyor. Sivil Savunma Bürosu (OCD) tarafından yapılan son resmi açıklamaya göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 45’e ulaştı. Bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmaları, kayıp durumdaki 17 kişiye ulaşmak için zamana karşı yarışa sahne oluyor.

BİNLERCE EV HASAR GÖRDÜ

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), sarsıntının yol açtığı maddi hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

İlk belirlemelere göre bölgede tam 2 bin 994 ev hasar gördü veya tamamen yıkıldı. Depremin ardından hastanelere sevk edilen yaralı sayısı ise 630'a ulaştı.

ORDU SAHAYA İNDİ

Yaşanan felaketin ardından Filipin Ordusu, depremden en çok etkilenen kritik noktalara çok sayıda arama, kurtarma ve lojistik destek ekibi sevk ettiğini duyurdu. Ekipler, enkaz altındakileri çıkarmak ve evsiz kalan vatandaşlara insani yardım ulaştırmak için koordineli bir çalışma yürütüyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) paylaştığı teknik verilere göre, 7,8 büyüklüğündeki dev sarsıntı Sarangani iline bağlı Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında yaşandı. Yerin 55,2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, bölge genelinde çok şiddetli şekilde hissedildi. Dünyanın en aktif sismik hatlarından biri olan ve "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler, coğrafi konumu nedeniyle sık sık yüksek büyüklükteki yıkıcı depremlerle karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA