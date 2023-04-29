Zaman yolcusu anlattı: '2671'den geliyorum' dedi, yaşanacak felaketler için tarih verdi!

Eno, 2.600'den fazla beğeni alan videoda, "DİKKAT! Çoğunuz benim sahte bir zaman yolcusu olduğumu düşünüyor, bunlar 2023'ün her ayında gelecek önemli olaylar” dedi. Videonun bir dizi videonun birinci parçası olduğunu ve bunun yalnızca Mayıs ve Haziran 2023'te olacağını öne sürerek şunları yazdı: