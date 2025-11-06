Zafer Konuşmasında 'Sesi Aç' Diye Seslenmişti: Trump'tan Zohran Mamdani'ye Tehdit Gibi Sözler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin en büyük kenti New York’ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerini, ilk sonuçlara göre oyların yüzde 50,4’ünü alan sosyalist, Müslüman Zohran Mamdani kazandı. Trump ve milyarder çevrelerin desteklediği Andrew Cuomo ise yüzde 41,6’da kaldı. Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa yüzde 7,1, bağımsız aday Eric Adams ise yüzde 0,3 oy aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerin ardından Fox News'e verdiği röportajda, Mamdani'nin seçimi kazanması sonrası konuşmasına değinerek "Çok öfkeli bir konuşma olduğunu düşündüm. Kesinlikle bana öfkeliydi" diye konuştu.

'BENCE BANA İYİ DAVRANMALI'

"Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç ​​yaptı" ifadelerini kullanan Trump, Mamdani'ye "Washington'a saygılı olması" çağrısında bulundu.

Mamdani'nin konuşmasında kendisine hitaben "Herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerekecek" sözlerini "oldukça tehlikeli bir açıklama" olarak nitelendiren Trump, şunları söyledi:

"Washington'a biraz saygılı olması gerekiyor. Çünkü saygılı olmazsa, başarılı olma şansı olmaz ve ben onu başarılı kılmak istiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum. Onu başarılı kılmak istemiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum ve neler olacağını göreceğiz. Yeni belediye başkanının başarılı olmasını isterim çünkü New York'u seviyorum. New York'u gerçekten seviyorum."

MAMDANİ NE DEMİŞTİ?

Mamdani, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada destekçilerine teşekkür ederek kampanyasını “büyük paraya ve küçük fikirlere karşı kazanılmış bir zafer” olarak tanımlamıştı.

Konuşmasının sonunda dikkatini Trump’a yönelten Mamdani şunları kaydetmişti:

“Bir despotu gerçekten korkutmanın yolu varsa, o da gücünü toplamasına izin veren koşulları ortadan kaldırmaktır. Donald Trump, izlediğini biliyorum. Sana üç kelimem var: Sesi biraz aç.”

Resmi olmayan sonuçlara göre, 34 yaşındaki Uganda doğumlu Mamdani, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu. CBS News'un verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu.

Kaynak: AA