Yüzyıllar Sonra Yeniden! İki Kayıp Şehir İpek Yolu'ndan Çıktı

Bilim insanları yapılan yeni bir araştırmayla birlikte, Özbekistan’da Çin'den Avrupa'ya uzanan İpek Yolu üzerinde iki kayıp şehrin kalıntılarını bulduklarını duyurdu.

Özbekistan Ulusal Arkeoloji Merkezi Müdürü Maksudov ve Washington Üniversitesi St. Louis Arkeologlarından Michael Frachetti liderliğindeki keşif, insansız hava araçları ve lidar adı verilen, yansıyan ışıktan yararlanarak çevrenin üç boyutlu haritalarını oluşturan uzaktan algılama aracı sayesinde bulundu.

GÖÇEBE TOPLULUKLARIN YAŞAMINA IŞIK TUTACAK

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, göçebe toplulukların yaşam tarzlarına ışık tutması bakımından bu araştırmanın önemi vurgulandı. Bilim insanları 120 hektarlık bir alana yayılan Tugunbulak'ın binlerce kişiye ev sahipliği yaptığını ifade etti. 8 ila 11’inci yüzyıllarda yaşandığı düşünülen Tugunbulak'da yapılan kazılarda fırın ve ocak kalıntıları çıkarıldı. Tugunbulak'a 5 kilometre mesafede yer alan Taşbulak'ın ise 6 ila 11’inci yüzyılda insanlara ev sahipliği yaptığı tahmin edildi.

Arkeolog Michael Frachetti araştırma süreci ile ilgili olarak, "İnsanlara bu muhteşem yeri bulduğumuzu söylüyorduk ve şüpheyle yaklaşıyorlardı. Asıl büyük zorluk, bu şehri bilimsel olarak nasıl belgeleyip gerçekte ne olduğunu göstermekti" dedi.

Kaynak: DHA