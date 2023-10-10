Yüz binlerce kişi işsiz kalacak: Türkiye'de kaç kişi etkilenecek?

Uluslararası düşünce kuruluşu Global Energy Monitor (GEM) tarafından hazırlanan Küresel Kömür Madeni Takipçisi raporunda, küresel kömür üretiminin yüzde 90'ından sorumlu olan 4 bin 300 aktif ve planlanan kömür madenindeki istihdama ilişkin veriler yayımlandı. Bu kapsamda bir ilk olarak açıklanan çalışmaya göre, dünyada faaliyette olan kömür madenlerinde 2,7 milyon madenci direkt olarak istihdam ediliyor.