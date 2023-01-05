Yunanistan'da seçim tarihi bilmecesi: Hükümet nisan ayını işaret ediyor

Yunanistan'da genel seçimlerin nisan ayından önce gerçekleşmeyeceği ileri sürüldü.

Son Güncelleme:
Yunanistan'da seçim tarihi bilmecesi: Hükümet nisan ayını işaret ediyor

Yunan basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in genel seçimlerin dört yıllık görev süresi tamamlanınca yapılacağına ilişkin sözüne sadık kalacağı öne sürüldü.

Bugün Başbakanlıkta yapılan toplantıda, 2023'e ilişkin hükümet programı ele alınırken, Miçotakis'in genel seçimler için nisan ayı sonrasını işaret ettiği savunuldu.

Yunanistan'da son genel seçimler 7 Temmuz 2019'da gerçekleşmiş, Yeni Demokrasi Partisinin tek başına iktidara gelmesi ile sonuçlanmıştı.

Genel seçimlerin her dört yılda bir yapılması öngörülüyor.

Son Güncelleme:
ABD'de kriz büyüyor: Temsilciler Meclisi'ne 6. turda da başkan seçilemedi Dünya 05 Ocak 2023 11:27
İspanya, Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 sertifikası şartı getirdi Dünya 05 Ocak 2023 11:23
Prens Harry: William, Meghan'a 'ömür törpüsü' dedi ve beni dövdü Dünya 05 Ocak 2023 09:12
Ronaldo'dan gaf: Suudi Arabistan yerine 'Güney Afrika' dedi Dünya 04 Ocak 2023 20:39
ÇOK OKUNANLAR
Z kuşağı anketinde işler değişti: Siyasi partilere yeniden hesap yaptıracak sonuçlar Z kuşağı anketinde işler değişti: Siyasi partilere yeniden hesap yaptıracak sonuçlar
61 ilde yapılan dev anketten AKP'ye kötü haber: Seçmen geri dönmüyor! 61 ilde yapılan dev anketten AKP'ye kötü haber: Seçmen geri dönmüyor!
Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici: '2,5 milyon genç oy kullanamayacak!' Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici: '2,5 milyon genç oy kullanamayacak!'
İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
Yüzde 30 zamlı maaş tablosu belli oldu: İşte en düşük SSK ve Bağkur emeklisi maaşı Yüzde 30 zamlı maaş tablosu belli oldu: İşte en düşük SSK ve Bağkur emeklisi maaşı