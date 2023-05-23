Miçotakis hükümet kurma görevini iade etti: Cumhurbaşkanı görevi Çipras'a verecek

Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi partisi lideri Miçotakis'in hükümet kurma görevini iade etmesi üzerine, hükümet kurma görevi partisi seçimi ikinci bitiren SYRIZA lideri Çipras'a verilecek.

Partisi Yeni Demokrasi (YD) Yunanistan'daki 21 Mayıs erken parlamento seçimlerini ilk sırada tamamlayan Başbakan Kiryakos Miçotakis, hükümet kurma görevini iade etti.

Yunanistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun verdiği hükümet kurma görevini kendisini telefonla arayarak iade ettiği bildirildi.

CUMHURBAŞKANI, HÜKÜMET KURMA GÖREVİNİ ÇİPRAS'A VERECEK

Yunanistan Cumhurbaşkanlığı, konuya ilişin açıklamasında, Sakelaropulu'nun seçimlerde ikinci parti olan Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'ı kabul ederek hükümet kurma görevini bu kez kendisine vereceğini ifade etti.

SYRIZA lideri Alesksis Çipras ise yayınladığı video mesajda, "Zor zamanlarda sorumluluk alıp mücadeleyi terk etmemeyi öğrendim. Buradayım. Ne şimdi terk ediyorum ne de zor bir mücadelenin ortasında" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta düzenlenen erken parlamento seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Miçotakis'in Yeni Demokrasi (YD) partisi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi SYRIZA'ya 20 puan fark atmıştı ancak tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli olan 151 sandalye sayısına ulaşamamıştı. SYRIZA, yüzde 20,07'lik oyla 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer almıştı. Seçim yarışını 3'üncü olarak bitiren PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11,46'lık oyla 41 sandalyenin sahibi olmuştu.

Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan sonuçlar herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermezse koalisyon için görüşmeler yapılıyor. Koalisyon için uzlaşıya varılamazsa seçmenler için ikinci kez sandık kuruluyor. Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda oy oranına bağlı olarak fazladan 20 ila 50 sandalye veriliyor.

Kaynak: AA