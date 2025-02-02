Yunanistan’da Korkutan '3 Şubat' Uyarısı, Eğitime Ara Verildi, Limanlar Yasaklandı

Yunanistan’da sabah saatlerinde meydana gelen 2,8 ile 4,5 büyüklüğündeki depremler sonrasında Yunan yetkililerden kritik bir uyarı geldi. Özellikle Santorini adasında artan sismik hareketliliğin ardından 3 Şubat'ta okulların kapatılması, iki limanda uzak durulması için çağrı yapıldı.

Son Güncelleme:
Yunanistan’da Korkutan '3 Şubat' Uyarısı, Eğitime Ara Verildi, Limanlar Yasaklandı

6 Şubat depremleriyle felaketi yaşayan Türkiye sallanmaya devam ederken, komşu ülke Yunanistan’da da sayısı artan artçı depremler endişe yarattı.

AFAD’ın açıkladığı bilgiye göre sabah saatlerinde Santurin Adası’nda 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan’da Korkutan '3 Şubat' Uyarısı, Eğitime Ara Verildi, Limanlar Yasaklandı - Resim : 1

Atina Jeodinamik Enstitüsü ise bölgede sabah saatlerinde 2,8 ile 4,5 arasında değişen büyüklüklerde depremler meydana geldiğini belirtti.

EĞİTİME BİR GÜN ARA

Yunan yetkililer, Santorini adasındaki halkı, sismik hareketlilik sonrası uyardı. Uyarıda, yarın için halka okulları kapatmaları, iki limandan uzak durmaları ve kapalı alanlarda toplanmamaları çağrısı yapıldı.

Yunanistan’da Korkutan '3 Şubat' Uyarısı, Eğitime Ara Verildi, Limanlar Yasaklandı - Resim : 2

KORKUTAN 3 ŞUBAT UYARISI

Öte yandan Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada ise sismik hareketlerin volkanik faaliyetle bağlantılı olmadığı, uzmanların 3 Şubat'ta okulların kapatılması da dahil olmak üzere ihtiyati tedbirler önerdiği bildirilmişti.

Yunanistan’ın ardından İngiltere ise Santorini ve Amorgos adalarını ziyaret eden turistler için uyarı yayınladı.

Ege Denizi'nde Art Arda DepremlerEge Denizi'nde Art Arda DepremlerGüncel

Akdeniz'de Bir Günde 20'den Fazla Deprem Oldu... Naci Görür'den Flaş Açıklama: Devamlı GeriliyorAkdeniz'de Bir Günde 20'den Fazla Deprem Oldu... Naci Görür'den Flaş Açıklama: Devamlı GeriliyorGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Deprem Yunanistan
Son Güncelleme:
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
Ünlü Şarkıcı Beyaz Saray'ın Hedefinde: Trump, Selena Gomez'e Savaş Açtı Trump, Selena Gomez'e Savaş Açtı
Havalimanı Kapatıldı, Ameliyatlar Durdu! Avustralya Felaketi Yaşıyor Havalimanı Kapatıldı, Ameliyatlar Durdu! Avustralya Felaketi Yaşıyor
Suriye Lideri El-Şara Türkiye'ye Geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Detayı Suriye Lideri El-Şara Türkiye'ye Geliyor
Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş
3. Dünya Savaşı 'Ticaret' ile Başladı! Trump Ateşi Yaktı, B Planı Devreye Giriyor Trump Ateşi Yaktı, B Planı Devreye Giriyor
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Devinde Büyük Kriz! 7 Milyar Liralık Borçla Konkordato İlan Etti Gıda Devinde Büyük Kriz! Konkordato İlan Etti
SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak
81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat 81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat
Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Ne Tesla Ne Volkswagen! Dünyanın En Çok Satan Otomotiv Markası Belli Oldu: Kapış Kapış Alıyorlar Ne Tesla Ne Volkswagen! Dünyanın En Çok Satan Otomotiv Markası Belli Oldu: Kapış Kapış Alıyorlar