Yunanistan’da Korkutan '3 Şubat' Uyarısı, Eğitime Ara Verildi, Limanlar Yasaklandı

6 Şubat depremleriyle felaketi yaşayan Türkiye sallanmaya devam ederken, komşu ülke Yunanistan’da da sayısı artan artçı depremler endişe yarattı.

AFAD’ın açıkladığı bilgiye göre sabah saatlerinde Santurin Adası’nda 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü ise bölgede sabah saatlerinde 2,8 ile 4,5 arasında değişen büyüklüklerde depremler meydana geldiğini belirtti.

EĞİTİME BİR GÜN ARA

Yunan yetkililer, Santorini adasındaki halkı, sismik hareketlilik sonrası uyardı. Uyarıda, yarın için halka okulları kapatmaları, iki limandan uzak durmaları ve kapalı alanlarda toplanmamaları çağrısı yapıldı.

KORKUTAN 3 ŞUBAT UYARISI

Öte yandan Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada ise sismik hareketlerin volkanik faaliyetle bağlantılı olmadığı, uzmanların 3 Şubat'ta okulların kapatılması da dahil olmak üzere ihtiyati tedbirler önerdiği bildirilmişti.

Yunanistan’ın ardından İngiltere ise Santorini ve Amorgos adalarını ziyaret eden turistler için uyarı yayınladı.

Kaynak: ANKA