Yunanistan'da Heniyye Suikastı Protesto Edildi

Yunanistan’da yaşayan Filistinliler ve Değişim İçin Sol Antikapitalist Cephe’nin (ANTARSIA) çağrısıyla Sintagma Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce gösterici İsrail karşıtı sloganlar attı.

Burada yapılan konuşmalarda, Hamas liderinin öldürülmesinin Orta Doğu’da çatışmanın yayılması tehlikesi taşıdığı belirtilerek, İsrail’in bu hedefe kasıtlı olarak hizmet ettiği vurgulandı.

"Katil İsrail" yazılı dövizlerin taşındığı gösteri olaysız şekilde sona erdi.





- Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.





İran ve Hamas suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA