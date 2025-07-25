Yunanistan'da Gazze Eylemi, Açlıktan Ölenlere Dikkat Çekildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, ellerinde tencere ve kaşık taşıyan eylemciler, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de oluşan açlıktan ölen sivillere dikkati çekti.

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Yunanistan'da Gazze Eylemi, Açlıktan Ölenlere Dikkat Çekildi
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Yunanistan'da Filistin halkına destek vermek isteyen eylemciler, Atina'nın merkezindeki Sintagma Meydanı'nda bulunan parlamento binası önünde toplandı. "Filistin'e özgürlük" sloganları atan eylemciler, İsrail’in ablukası altındaki Gazze’ye insani yardım ulaştırılamamasını ve sivillerin açlıktan ölmesini ellerindeki kaşıkları yanlarında getirdikleri tencerelere vurarak protesto etti.

Eylemcilerden Yannis Adrianos, "Eylemde tencereler Gazze'deki kıtlık nedeniyle var. Gazze'de insanların yemeğe ihtiyacı var. Eylemi de bu nedenle yapıyoruz" dedi

Eylemcilerden Hristos Stavrakakis ise "Burada eylem yapmamızın nedeni Filistin halkına karşı devam eden soykırımı protesto etmek. Bir başka neden ise Mart'tan beri Filistin'e insani yardım gidişinin durdurulması nedeniyle sivillerin, çocukların ve hatta gazetecilerin açlıktan ölmesi. Tencereler ve kaşıklar ise Gazze'ye insani yardım gönderilmesi ve Filistin halkının açlıktan ölmesinin engellenmesi isteklerimizi sembolize ediyor" ifadelerini kullandı.

Eylemciler, Gazze'de ölen bebekleri temsilen parlamento binası önüne, kefene sarılmış bebek şeklinde hazırlanmış beyaz maketler bıraktı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatma altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

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Kaynak: AA

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