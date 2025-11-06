Yunanistan'da Doktorlar İş Bıraktı

Yunanistan'da devlet hastanelerinde görevli olan doktorlar, çalışma şartlarının iyileştirilmesi koşuluyla 48 saat sürecek grevi başlattı.

Yunanistan Hastane Doktorları Birlikleri Federasyonu'nun (OENGE) çağrısıyla, ülke genelindeki devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, bugün ve yarın için greve gitme kararı aldı.

Doktorların, sağlık hizmetlerindeki şartların iyileştirilmesini, personel sayısının artırılmasını ve maaşların yükseltilmesini talep ettikleri belirtildi.

OENGE Başkanı Yiannis Galanopoulos, grev ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu seferberlik, bir tepki ve bir tırmanışı temsil ediyor. Bizi sebepsiz yere şikayet eden 'sefil' bir azınlık olarak gösteriyorlar. Ancak, sefil olan tutumumuz değil, hastanelerde her gün deneyimlediğimiz gerçeklik” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Yunanistan Grev
